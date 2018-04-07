K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 26. HAFTA BAŞLADI

OSMAN DİNLER

Kıbrıs Manşet Özel Haber



Süper ligde 26. Hafta Cumartesi günü oynanan dört karşılaşma ile başladı. Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmada Türk Ocağı ile Ozanköy takımı karşılaştı. İlk yarısı misafir takımın 2-1 üstünlüğünde tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Türk Ocağı gol oldu yağdı. İkinci yarıda dört gol kaydeden ev sahibi ekip sahadan 5-2 galip ayrılarak önemli bir üç puan daha almış oldu.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Genlik Gücü ile Yalova takımı karşı karşıya geldi. Tam bir gol düellosuna sahne olan karşılaşmanın ilk yarısı Yalova takımını 4-3’lük üstünlüğünde tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Gençlik Gücü maça yeniden beraberliği getirdi. Geride kalan dakikalar karşılıklı ataklarla geçildi. Karşılaşmanın son dakikasında Gençlik Gücü galibiyeti getiren golü bularak sahadan 5-4 galip ayrıldı.

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu’nun konuğu Merit Alsancak Yeşilova oldu. İlk yarısı 1-1 elitlikle tamamlanan maçın ikinci yarısında ev sahibi ekip peş peşe iki gol kaydederek farkı ikiye çıkarmasına karşın Merit Alsancak Yeşilova pes etmeyerek yeniden farkı bire indirse de sahadan puan çıkartmasına yetmedi. Baf Ülkü Yurdu sahadan 3-2 galip ayrıldı. Lefke 16 Stadı’nda Lefke ile Şampiyonluk yarışında var olmak isteyen GAÜ Çetinkaya karşılaştı. İlk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmanın ikinci yarısında ilk golü misafir takım buldu. Lefke takımı kalesinde gördüğü golden sonra ataklarını artırarak GAÜ Çetinkaya kalesine yüklenerek yenide maça dengeyi getirmeyi başardı. Geride kalan dakikalarda başka gol çıkmayınca takımlar sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldılar. Süper Ligde 26. hafta Pazar günü üç karşılaşma ile devam edecek.

K-Pet Süper lig ve 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

K-Pet Süper Lig

DTB – TÜRK OCAĞI 1-4

TÜRK OCAĞI -OZANKÖY 5-2

GENÇLİK GÜCÜ - YALOVA 5-4

BAF Ü Y -MERİT ALSANCAK Y 3-2

LEFKE - GAÜ ÇETİNKAYA 1-1



K-Pet 1.Lig

DUMLUPINAR - ÇANAKKALE 3-2

GÖRNEÇ - GÖNYELİ 0-4

HAMİTKÖY – MORMENEKŞE 1-3