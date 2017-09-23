K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 2017-2018 SEZONU RESMEN BAŞLADI



OSMAN DİNLER2017-2018 Süper ligde, Sezonunu açılış karşılaşması dün akşam Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı takımları arasına oynanan karşılaşma ile resmen başladı. Bu karşılamada gülen taraf Binatlı takımı oldu. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Binatlı lige üç puanla başladı. Bugün oynanan karşılaşmalarda ise geçen sezonun şampiyonu Yenicami, Mağusa Türk Gücü ile 2-2 berabere kaldı. Sezona şampiyonluk parolası ile giren Mağusa Türk Gücü karşılamanın ilk bölümünde oyuna süratli başladı ve peş peşe bulduğu iki golle 2-0 öne geçmesine karşın ilk yarını uzatma anlarında kalesinde gördüğü golle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı, Maçın ikinci yarısında karşılıklı ataklarda golü bulan Yenicami takımı oldu, karşılaşma 2-2 geldi maçın kalan bölümlerinde takımlar galibiyet golünü bulamadılar ve 2-2’lik eşitlikle birer puanı aldılar.Lefke 16 Ağustos Stadı'nda oynanan karşılaşmada ise Lefke ile Yeniboğaziçi karşılıklı attıkları gollerle birer puan aldılar. Günün en gollü karşılaşması ise Başkent Lefkoşa’da Atatürk stadı'nda oldu. Küçük Kaymaklı attı Gençlik Gücü cevap verdi fakat Son sözü Küçük Kaymaklı söyledi. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Küçük Kaymaklı sezona 3 puanla başlamasını bildi.K-Pet Süper lig ve 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oldu.BÜY – BİNATLI 0-1K KAYMAKLI - G GÜCÜ 3-2LEFKE –Y BOĞAZİÇİ 1-1MTG.- YENİCAMİ 2-2ESENTEPE - AKOVA VUDA 4-1KAYA MEHMETÇİK - LAPTA 0-3DEĞİRMENLİK - GÖNYELİ 1-1GİRNE H.E- GÖÇMENKÖY 1-0