Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Eylül 2017 Cumartesi 18:41

K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 2017-2018 SEZONU RESMEN BAŞLADI

K-Pet Süper Lig ve 1. Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oldu.

K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 2017-2018 SEZONU RESMEN BAŞLADI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 2017-2018 SEZONU RESMEN BAŞLADI

OSMAN DİNLER
Kıbrıs Manşet Özel Haber

2017-2018 Süper ligde, Sezonunu açılış karşılaşması dün akşam Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı takımları arasına oynanan karşılaşma ile resmen başladı. Bu karşılamada gülen taraf Binatlı takımı oldu. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Binatlı lige üç puanla başladı. Bugün oynanan karşılaşmalarda ise geçen sezonun şampiyonu Yenicami, Mağusa Türk Gücü ile 2-2 berabere kaldı. Sezona şampiyonluk parolası ile giren Mağusa Türk Gücü karşılamanın ilk bölümünde oyuna süratli başladı ve peş peşe bulduğu iki golle 2-0 öne geçmesine karşın ilk yarını uzatma anlarında kalesinde gördüğü golle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı, Maçın ikinci yarısında karşılıklı ataklarda golü bulan Yenicami takımı oldu, karşılaşma 2-2 geldi maçın kalan bölümlerinde takımlar galibiyet golünü bulamadılar ve 2-2’lik eşitlikle birer puanı aldılar.Lefke 16 Ağustos Stadı'nda oynanan karşılaşmada ise Lefke ile Yeniboğaziçi karşılıklı attıkları gollerle birer puan aldılar. Günün en gollü karşılaşması ise Başkent Lefkoşa’da Atatürk stadı'nda oldu. Küçük Kaymaklı attı Gençlik Gücü cevap verdi fakat Son sözü Küçük Kaymaklı söyledi. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Küçük Kaymaklı sezona 3 puanla başlamasını bildi.

K-Pet Süper lig ve 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oldu.

K-Pet Süper Lig

BÜY – BİNATLI 0-1
K KAYMAKLI - G GÜCÜ 3-2
LEFKE –Y BOĞAZİÇİ 1-1
MTG.- YENİCAMİ 2-2



K-Pet 1.Lig
ESENTEPE - AKOVA VUDA 4-1
KAYA MEHMETÇİK - LAPTA 0-3
DEĞİRMENLİK - GÖNYELİ 1-1
GİRNE H.E- GÖÇMENKÖY 1-0




 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Ocağı 1-0 galip Türk Ocağı 1-0 galip
“Galibiyet Bizim Hakkımızdı” “Galibiyet Bizim Hakkımızdı”
GAÜ Çetinkaya'dan Muhteşem Başlangıç GAÜ Çetinkaya'dan Muhteşem Başlangıç
K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 1.HAFTA BİR MAÇ DIŞINDA TAMAMLANDI K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 1.HAFTA BİR MAÇ DIŞINDA...
Forest'ten Gollü Başlangıç Forest'ten Gollü Başlangıç
Okçularımızdan Batum çıkarması Okçularımızdan Batum çıkarması
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Türk Ocağı 1-0 galip

Haberi Oku