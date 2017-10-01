K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 2. HAFTA BİR MAÇ DIŞINDA TAMAMLANDI



OSMAN DİNLER2017-2018 futbol sezonunun 2. Haftası bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Gün adına üç karşılaşma oynandı. Günün en gollü karşılaşması Cihangir Stadı’nda oynandı. Cinangir ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanan karşılaşmada ev sahibi Cihangir, Mağusa Türk Gücü’nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada her iki takımda birer penaltı atışından yararlanamadı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada ise Gençlik Gücü ile Türk Ocağı arasında oynandı. Ev sahibi ekip ilk yarıda bulduğu golle 1-0 kazanmasını bildi. Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan karşılaşmada Yalova ile Baf Ülkü Yurdu bir birlerine üstünlük sağlayamadılar, karşılama başladığı gibi 0-0 eşitlikle tamamlandı. 2.Haftanın kapanış karşılaşması yarın akşam Saat 19:00’da Mete Adanır Stadı'nda Doğan Türk Birliği ile Küçük Kaymaklı takımları arasında oynanarak tamamlanacak.K-Pet Süper Lig ve 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oldu.YALOVA - BAF Ü Y 0-0CİHANGİR - M T G 2-1G G -TÜRK OCAĞI 1-0MORMENEKŞE - ESENTEPE 2-2LAPTA - DOĞANCI 0-0DUMLUPINAR - HAMİTKÖY 3-2AKOVA VUDA- MARAŞ 1-3