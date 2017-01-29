K-PET FUTBOL LİGLERİ’NDE 2. DEVRE BAŞLADI..!



K-Pet Futbol Ligleri’nde 2. devrenin ilk maçları tamamlandı. K-Pet Süper Lig’de 4, K-Pet 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Gruplarda toplam 4 maç oynandı. Gazimağusa Canbulat Stadı’nda karşı karşıya gelen Mağusa Türk Gücü – GAÜ Çetinkaya karşılaşması 3-1’lik Mağusa Türk Gücü üstünlüğünde sona erdi. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelen Yenicami – Yalova karşılaşması ise ev sahibi Yenicami’nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bostancı Fikri Karayel Stadı’nda karşı karşıya gelen Binatlı – Mormenekşe karşılaşması ise 1-0 Binatlı üstünlüğünde tamamlandı. K-Pet Süper Lig’in son karşılaşması ise Değirmenlik – Gençlik Gücü karşılaşması idi. Karşılaşma golsüz bir şekilde , 0-0 berabere bitti.Hamitköy – Mehmetçik 3-1Dipkarpaz – Mesarya 2-2Girne H.E – Gönyeli 0-6Bostancı Bağcıl – Denizli 1-0