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29 Ocak 2017 Pazar 07:10

K-PET FUTBOL LİGLERİ’NDE 2. DEVRE BAŞLADI..!

K-PET FUTBOL LİGLERİ'NDE 2. DEVRE BAŞLADI..!
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K-PET FUTBOL LİGLERİ’NDE 2. DEVRE BAŞLADI..!
K-Pet Futbol Ligleri’nde 2. devrenin ilk maçları tamamlandı. K-Pet Süper Lig’de 4, K-Pet 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Gruplarda toplam 4 maç oynandı. Gazimağusa Canbulat Stadı’nda karşı karşıya gelen Mağusa Türk Gücü – GAÜ Çetinkaya karşılaşması 3-1’lik Mağusa Türk Gücü üstünlüğünde sona erdi. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelen Yenicami – Yalova karşılaşması ise ev sahibi Yenicami’nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bostancı Fikri Karayel Stadı’nda karşı karşıya gelen Binatlı – Mormenekşe karşılaşması ise 1-0 Binatlı üstünlüğünde tamamlandı. K-Pet Süper Lig’in son karşılaşması ise Değirmenlik – Gençlik Gücü karşılaşması idi. Karşılaşma golsüz bir şekilde , 0-0 berabere bitti.

K-Pet 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta oluşan sonuçlar ise şöyle oldu;

**K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup**
.
Hamitköy – Mehmetçik 3-1
.
Dipkarpaz – Mesarya 2-2
.
**K-Pet 1. Lig Beyaz Grup**
.
Girne H.E – Gönyeli 0-6
.
Bostancı Bağcıl – Denizli 1-0

K-PET SÜPER LİG PUAN DURUMU:



K-PET 1. LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU:



K-PET 1. LİG BEYAZ GRUP PUAN DURUMU


 
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