K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 1.HAFTA BİR MAÇ DIŞINDA TAMAMLANDI



Kıbrıs Manşet Özel Haber



OSMAN DİNLER2017-2018 futbol sezonunun 1. Haftası bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Gün adına üç karşılaşma oynandı. Günün en gollü karşılaşması İskele Cumhuriyet Stadı'nda Gençler Birliği ile Yalova arasında oldu. Karşılaşmaya İskele ekibi çok hızlı başladı. İlk 15 dakikada iki gol bulan Gençler Birliği ilk yarıyı da 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da Gençler Birliği ekibi ikinci yarının ilk 20 dakikasında da 2 gol daha bularak karşılaşmayı 4-0 getirdi. Maçın son 15 dakikasında Yalova takımı maça döndü ve 3 gol buldu fakat puan almaya yeterli olmadı. Karşılaşmayı Gençler Birliği takımı 4-3 kazandı. Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı'nda Merit Alsancak Yeşilova ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maça çok hızlı başlayarak ilk 15 dakikada karşılaşmayı 2-0’a getirmesine karşın ikinci yarının ortalarında kalesinde gördüğü golle fark bire indir ve bu dakikadan sonra Alsancak Yeşilova önce 10 sonra da sahada 9 kişi kaldı. Maçın son sözünü maçın bitimine dakikalar kala Doğan Türk Birliği söyledi. Karşılaşma 2-2 tamamlandı. Lefkoşa Atatürk Stadı'nda ise günün diğer karşılaşması oynandı. GAÜ Çetinkaya Girne temsilcisi Ozanköy’ü ağırladı. Karşılama baştan sona ev sahibi ekibin kontrolünde geçti hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 3-0’lık sonuçla GAÜ Çetinkaya kazandı. 1.Haftanın kapanış karşılaşması yarın akşam Saat 19:00’da Mete Adanır Stadı'nda Türk Ocağı ile Cihangir takımları arasında oynanarak tamamlanacak. K-Pet Süper lig ve 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oldu.K-Pet Süper lig ve 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oldu.GAÜ ÇETİNKAYA - OZANKÖY 3-0GENÇLER B – YALOVA 4-3MERİT ALSANCAK Y- DOĞAN T.B 2-2DOĞANCI – MORMENEKŞE 1-4B. BAĞCIL - ÇANAKKALE 1-0HAMİTKÖY – GÖRNEÇ 2-2MARAŞ - DUMLUPINAR 0-2