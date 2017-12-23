K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 14. HAFTA

2017-2018 Futbol sezonunun 14. Haftası Cuma akşamı oynanan iki karşılaşma ile başladı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda GAÜ Çetinkaya ile Küçük Kaymaklı karşı karşıya geldi. Başkent derbisinde gülen taraf 3-1’lik sonuçla GAÜ Çetinkaya oldu. Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. İlk kez bir gece maçına sahne olan Karadağ’da konuk ekip 2-1’lik sonuçla Doğan Türk Birliği oldu. Bugün 14. Hafta üç karşılaşma ile devam etti. İskele Cumhuriyet Stadı’nda Gençler Birliği’nin konuğu Yeni Boğaziçi idi. Haftalardır galibiyete hasret olan Yeni Boğaziçi takımı ilk yarıda bulduğu golle galibiyeti 1-0’lık sonuçla bulan ekip oldu. Girne Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı ile Yalova karşılaştı. Yalova takımı Türk Ocağı’nı 1-0 mağlup ederek çok önemli bir galibiyete imza attı. Günün üçüncü karşılaşması ise Cihangir Stadında oynandı. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Cihangir ile Şampiyonluk yarışında olan Yenicami karşılaştı. Konuk takım sahadan 2-1 galip ayrılarak zirve için önemli bir üç puan almış oldu.



K-Pet Süper lig ve 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;



K-Pet Süper Lig



GAÜ ÇTK - K KAYMAKLI 3-1

LEFKE – DOĞAN T B 1-2

GENÇLER B - YENİ BOĞAZİÇİ 0-1

TÜRK OCAĞI - YALOVA 0-1

CİHANGİR -YENİCAMİ 1-2

K-Pet 1.Lig



KAYA MEHMETÇİK - ESENTEPE 0-3

HAMİTKÖY -GÖNYELİ 1-0

MARAŞ - GÖÇMENKÖY 0-0

DUMLUPINAR - GÖRNEÇ 7-2