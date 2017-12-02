K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 11. HAFTA



Kıbrıs Manşet Özel Haber



OSMAN DİNLER2017-2018 Futbol sezonunun 11. Haftası cuma akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı'nda, GAÜ Çetinkaya ile Lefke takımları arasına oynanan karşılaşma ile başladı. Karşılaşmaya daha etkili başlayan konuk takım Lefke oldu ve 15.dakikada da öne geçmeyi de başardı. Lefke’nin golünden sonra geriye düşen GAÜ Çetinkaya oyuna ağırlığını koymaya başladı. Ev sahibi ekip beraberlik golünü 28.dakikada buldu. İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarı karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada Lefke takımı kendi kalesinden oyun kurmaya çalıştığı sırada verilen pas aktif alanda bulun maçın hakemi Osman Özpaşa’ya çarpan top GAÜ Çetinkaya’lı oyuncusu Eko’nun önünde kaldı. Eko’nun verdiği pası gole dönüştüren Emre Özçin GAÜ Çetinkaya’yı 2-1 öne geçirdi. Maçın uzatma anlarında ev sahibin Kaptanı Serkan Önet’le takım arkadaşı Ekobarine arasındaki pozisyon tartışması sahada sinirleri gerdi. Maçın bitiş düdüğü gelmeden sahayı tek etmek isteyen Ekobarine’yi teknik heyet sahada tutmayı çok zor başardı. Maçın bitimi ile GAÜ Çetinkaya’lı iki oyuncu arasındaki tartışma bitmedi. Soyunma odasında da devam eden tartışma sonrası GAÜ Çetinkaya Başkanı Asım Vehbi yaşanan bu olayın ardında bu şartlar altında görevi sürdürmek istemediğini ve istifa ettiğini açıkladı. Bugün 11. Hafta üç karşılaşma ile devam etti.Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy ile Türk Ocağı Karşılaştı. İlk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğünde biten karşılaşmada ikinci yarısının son on dakikasında peş peşe 4 gol bulan Türk Ocağı karşılaşmayı 5-0 kazanarak çok önemli bir galibiyet aldı. Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda Merit Alsancak Yeşilova, Baf Ülkü Yurdunu ağırladı. Maça daha etkili ve istekli başlayan ev sahibi ekip oldu. Karşılaşmanın 17.dakikasında da golü bulan taraf oldu. Maçın ilerleyen dakikalarında konuk takım oyuna ortak olmaya başladı. 37.dakikada da maça dengeyi getirdi. İlk yarısı 1-1 eşitlikle biten karşılaşmanın ikinci yarısında takımlar karşılıklı atakları olmasına karşın gol atmayı başaramayınca karşılaşma ilk yarıda atılan gollerle 1-1 tamamlanmış oldu. Yeni Boğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda son haftalarda istediği sonuçları alamayan Yeni Boğaziçi ile Cihangir karşılaştı. İki takımda maçın genelinde yakaladıkları pozisyonları gole dönüştüremeyince maç başladığı gibi 0-0 tamamlandı.11. Hafta Pazar günü üç karşılaşma ile devam edecek.M.A.YEŞİLOVA – BÜY 1-1OZANKÖY – TOL 0-5Y. BOĞAZİÇİ - CİHANGİR 0-0DOĞANCI - DEĞİRMENLİK 2-3KAYA MEHMETÇİK – B. BAĞCIL 0-2MORMENEKŞE - HAMİTKÖY 3-1GÖNYELİ – GÖRNEÇ 1-1GÖÇMENKÖY - AKOVA VUDA 3-0