K-PET FUBOL LİGLERİ’NDE 2. DEVRENİN İLK MAÇLARI TAMAMLANDI..!





K-Pet süper Lig’de 3, K-pet 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta toplam 6 maç oynandı. K-Pet Süper Lig’de Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda karşı karşıya gelen Küçük Kaymaklı – Lefke karşılaşması yeni transfer Uğur Gök’ün golüyle 1-0 Küçük Kaymaklı üstünlüğünde sona erdi. İskele Cumhuriyet Stadı’nda karşı karşıya gelen Gençlerbirliği – Baf Ülkü Yurdu karşılaşması ise 3-0 ev sahibi, Gençlerbirliği üstünlüğünde tamamlandı. Süper Lig’de ki son maç ise Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda karşı karşıya gelen Dumlupınar – Cihangir karşılaşması idi. Karşılaşmayı Cihangir 4-1 gibi farklı bir skorla kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.Düzkaya – Yeniboğazici 2-0Akova – Göçmenköy 1-1Maraş – Merit Alsancak Y. 5-3Tatlısu – Karşıyaka 0-0Ozanköy – Esentepe 2-2Lapta – Doğancı 3-1