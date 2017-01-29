K-PET FUBOL LİGLERİ’NDE 2. DEVRENİN İLK MAÇLARI TAMAMLANDI..!
Oynanan karşılaşmalardan sonra oluşan yeni puan durumları..
K-Pet süper Lig’de 3, K-pet 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta toplam 6 maç oynandı. K-Pet Süper Lig’de Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda karşı karşıya gelen Küçük Kaymaklı – Lefke karşılaşması yeni transfer Uğur Gök’ün golüyle 1-0 Küçük Kaymaklı üstünlüğünde sona erdi. İskele Cumhuriyet Stadı’nda karşı karşıya gelen Gençlerbirliği – Baf Ülkü Yurdu karşılaşması ise 3-0 ev sahibi, Gençlerbirliği üstünlüğünde tamamlandı. Süper Lig’de ki son maç ise Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda karşı karşıya gelen Dumlupınar – Cihangir karşılaşması idi. Karşılaşmayı Cihangir 4-1 gibi farklı bir skorla kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
K-Pet 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta oluşan sonuçlar ise söyle oldu;
**K-PET 1. LİG KIRMIZI GRUP**
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Düzkaya – Yeniboğazici 2-0
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Akova – Göçmenköy 1-1
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Maraş – Merit Alsancak Y. 5-3
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**K-PET 1. LİG BEYAZ GRUP**
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Tatlısu – Karşıyaka 0-0
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Ozanköy – Esentepe 2-2
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Lapta – Doğancı 3-1
K-PET SÜPER LİG PUAN DURUMU:
K-PET 1. LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU:
K-PET 1. LİG BEYAZ GRUP PUAN DURUMU: