Jokeyler ve atları Country Kupası için Akova’daki Asya Spor Kulübü’nde kıyasıya yarıştı

5 kategoride yarıştılar

“KKTC Binicilik Federasyonu 3. Asya Atlı Spor Country Kupası” 21 Ekim’de Asya Atlı Spor Kulübü’nün Akova’daki çiftliğinde gerçekleşti. Yeni Boğaziçi Belediyesi, Geçitkale Belediyesi ve Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü ana sponsorluğunda ve adeta binicilik festivali tadında organize edilen “KKTC Binicilik Federasyonu 3. Asya Atlı Spor Country Kupası” binicilik sporu meraklılarına keyif ve eğlence dolu bir gün yaşattı.

Toplam 7 adet atlı spor kulübünün katılımı ile gerçekleşen yarışta, 5 kategori altında toplam 34 at ve binicileri yarıştı. Binicilerin keyifli mücadelelerinin yanında; süpriz özel ödüller de verilen yarışta ödüller Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, TC Binicilik Federasyonu Hakemlerinden Fatih Salman, KKTC Binicilik Federasyonu Başkanı İlkay Aslım, Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü Başkanı Mehmet Evram ve Asya Atlı Spor Kulübü sahibi Güzin Alpler tarafından verildi.

70 cm acemi parkuru ile başlayan gün, mücadele dolu 90cm, 110 cm ve 120cm parkurları ile devam etti. Parkurlar sonrasında ise heyecan dolu ‘Kudret Yarışı’ gerçekleştirildi.

“KKTC Binicilik Federasyonu 3. Asya Atlı Spor Country Kupası” yarışma sonuçları ise şöyle: