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İyi bir takım olduk

İyi bir takım olduk

29 Kasım 2018 Perşembe 10:29
İyi bir takım olduk

Düzkaya Teknik direktörü Kılıçali Kahraman takımın ligde yeraldığı pozisyondan memnun olduğunu söyledi

K-Pet Süper Ligi’nde zirve yarışı içinde bulunan Düzkaya’da teknik direktör Kılıçali Kahraman takımın gidişatından memnun olduğunu söyledi.

Sezonu 16 Temmuz’da 8 kişi ile sıkıntılı bir şekilde açtıklarını söyleyen Kahraman geçen süre içinde iyi bir takım oluşturarak yönetim teknik heyet ve oyuncularla iyi bir takım olduklarını belirterek gidişattan memnun olduğunu söyledi.

Herkes elinden geleni yapıyor

“Çok şanslıyız ki antrenman kayıplarımız 0 denecek kadar az seviyededir. Oyuncularımız çok disiplinli formasını seven, özverili çalışan karakterli oyunculardır” diyen Kılıçali Kahraman herkesin verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyledi.

Hedefimiz şampiyonluk Şu an takımın bulunduğu yerden memnun olduğunu söyleyen Kahraman “3 puan daha fazlamız olabilirdi. 1.Lig herzaman süper ligden zor olmuştur” dedi.

Kılıçali Kahraman birinci lig de 8 takımın üst lige çıkma mücadelesi verdiğini belirterek “Bizim hedefimiz o 8 takımın arasında en üstte yer almaktır. Düzkayanın hak ettiği yerin süper lig olduğuna inanıyoruz” yorumunu yaptı.

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