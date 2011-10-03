İtalya 2-3 Türkiye

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Milli Takımımız, İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Yine aynı skorla devirerek bronz madalyanın sahibi oldu.

İtalya ile Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın son gününde, (B) Grubu ikincisi olarak play-off turunda İspanya'yı, çeyrek finalde Rusya'yı rahat geçen (A) Milli Takım, yarı finalde turnuvanın bir diğer evsahibi takımı Sırbistan'a yenilince üçüncülük-dördüncülük maçında, daha önce grup müsabakasında 3-2 yendiği İtalya ile karşılaştı.

BRONZ MADALYA SULTANLAR'IN - Karşılaşmanın ilk seti çekişmeli başlarken, etkili smaçları sayesinde Türkiye ilk teknik molayı 8-6 önde geçti. Servisi oyuna sokmada zaman zaman sıkıntı yaşayan milliler, bu nedenle rakibi karşısında farkı açamadı ancak ikinci teknik molaya da 16-14 önde girmesini bildi. Son bölüme 20-18 üstün giren (A) Milli Takım'da Neslihan'ın etkili oyunu seti, Ay yıldızlılara 25-21'lik skorla getirdi.

Filenin Sultanları, ikinci sete Eda'nın etkili oyunuyla başlamasına karşın savunmadaki basit hatalar nedeniyle ilk teknik molayı 8-5 geride kapattı. Karşılaşmanın başında hücumda gösterdiği etkinliği kaybeden Ay-yıldızlılar, ikinci teknik molada da rakibi İtalya'nın farkı açmasına izin verdi: 16-10. Setin son bölümüne 21-13 geride giren (A) Milli Takım iyice oyundan düştü ve seti 25-15 kaybetti.

Bu sonuçla İtalya, maçta durumu 1-1'e getirdi. Maçın üçüncü setine ikinci sete göre hücumda daha toparlanmış bir şekilde başlayan “Filenin Sultanları”, ilk teknik molayı 8-6 önde tamamladı. Neslihan'ın etkili servislerine, Eda ve Neriman'ın smaçları eklenince skor ikinci teknik molada Türkiye lehine gelişti: 16-13. Setin bölümüne 20-16 önde giren Türkiye, peşpeşe gelen hatalar sonucu seti rakibine 27-25 kaybetti.

(A) Milli Takım, dördüncü daha istekli bir şekilde başladı ve ilk teknik molayı 8-6 önde geçti. Molanın ardından oyundaki hakimiyetini savunmadaki direnciyle arttıran kırmızı-beyazlılar, ikinci teknik molayı da 16-10 üstün tamamladı. Son bölüme aradaki farkı koruyarak 20-13 önde giren milliler, İtalya'nın da oyundan düşmesiyle seti, 25-19 kazandı.

Bu sonuçla maçta durum 2-2'ye geldi ve karşılaşmanın galibini belirlemek üzere tie-break setine gidildi. Çekişmeli geçen tie-break setinde, hırslı oyunuyla İtalya'yı bunaltan “Filenin Sultanları” ilk bölümü 8-5 üstün tamamladı. Karşılaşmanın son bölümünde, İtalya'nın üzerindeki hakimiyetini kabul ettiren (A) Milli Takım seti, karşılaşmayı da 3-2 kazandı ve şampiyonada Avrupa üçüncüsü olmayı başardı. Son Avrupa şampiyonunu yenen “Filenin Sultanları”nda karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşandı.

Salon: Hala Pionir

Hakemler: Zoran Bjelic (Sırbistan) xxx, Karin Zahorcova (Çek Cumhuriyeti) xxx

İtalya: Lo Bianco xxx, Del Core xx, Arrighetti xx, Costagrande xx, Piccinini x, Gioli xx, (Leonardi xxx, Bosetti x, Guiggi x, Ortolani x, Ferretti x)

Türkiye: Neriman xxx, Bahar xx, Neslihan xxx, Esra xx, Eda xxx, Özge xx, (Gülden xx, Gizem xx, Gözde xx, Polen x, Asuman x)

Setler: 21-25, 25-15, 27-25, 19-25, 10-15 Süre: 24, 21, 27, 24, 16 (112 dakika)

EN SKORERİ NESLİHAN 23 Eylül'de başlayan, 2 Eylül'de sona eren İtalya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın en iyileri belli oldu. Türkiye'den Neslihan Darnel, en skorer oyuncu seçilirken, en iyi pasör unvanını da yine Türkiye'den Bahar Toksoy elde etti. Turnuvanın en değerli oyuncusu ise Sırbistan'dan Jovana Brakocevic seçildi.

VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI VE SPORCULAR YARIN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK Voleybol Federasyonu, yarın başkan Erol Ünal Karabıyık, yönetim kurulu ve sporcularla birlikte saat 13.00'te Burhan Felek Volley Hotel'de bir basın toplantısı düzenleyecek ve Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncülük ile ilgili medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak