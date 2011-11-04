İstediği Sonucu Aldı 1-0

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, E Grubu'ndaki dördüncü hafta maçında Dinamo Kiev'i konuk etti. Ukrayna temsilcisini doğum gününü kutlayan Egemen Korkmaz'ın golüyle deviren Kartal, puanını 6'ya çıkarttı. 5 puanlı Kiev'i geçen Siyah-Beyazlılar, hem ikinci sıraya yükseldi hem de son iki karşılaşma öncesinde avantajı yeniden eline aldı.



Beşiktaş bu maça çıkana kadar Dinamo Kiev'le 2011 yılı içerisinde üç defa karşılaştı. Oynanan üç UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının bilançosu hiç de parlak değildi. Yenilen 9 gole karşılık Siyah-Beyazlı takım rakip filelere sadece bir gol gönderebilmişti. Tüm bu veriler dikkate alındığında Ukrayna ekibinin bu tabloyu kadro kalitesiyle başardığını söylemek zor. Takım oyunuyla birçok eksiğini kapatan Ukrayna ekibi Beşiktaş'a karşı da bu gücünü iyi kullandı ve üç maçta da istediği aldı. Siyah-Beyazlı takımın Avrupa'daki geleceği açısından bu 4. maçın önemi de planlaması da diğerlerinden farklıydı.



Teknik Direktör Carlos Carvalhal de Beşiktaş gibi iyi bir takımın Kiev'e karşı üst üste mağlup olmasını kabul edemiyordu. Bu sefer oyunun farklı olacağını hissettirdi. Sahada futbolcuların mücadelesinin yanına taraftar desteğinin de eklenmesinin önemi üzerinde durdu. Dün de İnönü'de tam bir bütünlük vardı. İlk dakikadan itibaren gelen baskı ile Beşiktaş, Almeida ile altıpas içerisinde etkili oldu, çok önemli iki fırsatı değerlendiremedi. Kiev gibi kontratak futbolunu iyi oynayan bir takıma karşı geride pozisyon vermeden gol aramak zor işti. Beşiktaş ilk yarıda bu işi iyi becerdi. Son vuruşlardaki etkisizlik skorun 0-0'dan öteye geçmesine izin vermedi. Yenilecek bir golün tüm hesapları altüst edeceği bir ortamda hücumda dengeli olmalıydı. Sabırlı futbol 67'de semeresini verdi. Kornerden gelen topa iyi yükselen Egemen durumu 1-0 yaptı. Rakip Brown'u oyuna alarak beraberlik için yüklendi. Tam bir sinir harbi şeklinde geçen son 20 dakikada Beşiktaş defansının soğukkanlılığı Kiev'e pozisyon şansı vermedi. Hele bir uzatma dakikası vardı ki tüm maça bedeldi. Kiev kalecisi Shovkovskiy'nin bile gol aradığı korner atışında bu sefer top Kartal'ı sevdi. Cenk'in ölümüne topa atlayışı üç puanı getirdi. Kiev maçıyla gerçek taraftar geri dönerken Egemen'in üçlü çektirmesi Siyah-Beyazlı taraftarı coşturmaya yetti.