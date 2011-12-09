İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, futbolda şike iddialarına ilişkin hazırlanan iddianameyi kabul etti. İşte şike iddianamesi...- Şike soruşturmasının, Almanya'da başlatılan bahis soruşturmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayeti üzerine başladığı belirtildi.

İKİ BÖLÜM VAR - İddianamede 26 ayrı futbolcunun menajerlik şirketi bulunduğu ifade ediliyor. 401 sayfalık iddianame iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde Olgun Peker liderliğindeki suç örgütü ve Türk futboluna ilişkin bilgiler yer alıyor. İkinci bölüm 148. sayfadan sonra başlıyor. Burada da Aziz Yıldırım'ın başında olduğu çeteden bahsediliyor.

İŞTE ŞİKE İDDİANAMESİ - Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe maçlarını yöneten hakemlerin sarı-lacivertli takım aleyhine karar vermemesi için girişimlerde bulunduğu, bazı müsabakalar için hakem atamalarına müdahale ettiği ve bu örgütün Olgun Peker yönetimindeki suç örgütüyle işbirliği içinde olduğu belirtiliyor. - İddianamede Olgun Peker ve Aziz Yıldırım'ın ardından üçüncü örgüt liderinden bahsediliyor. Bu kişinin ismi de Hakan Karaahmet.

YETKİSİZ MENAJERLİK - Olgun Peker'in Refleks Menajerlik şirketi adı altında yetkisiz menajerlik yaptığı iddia ediliyor.

HİYERARŞİK YAPI - Galatasaray ve Bursaspor'un şampiyon olmasının kulüp içinde huzursuzluk yarattığı belirtiliyor. İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Mehmet Şekip Mosturoğlu'nun Aziz Yıldırım'ın suç örgütünde etkin konumda olduğu, örgüt içerisinde tam bir hiyerarşik yapı olduğu belirtiliyor. - Aziz Yıldırım ile İlhan Ekşioğlu ve Sekip Mosturoğlu arasındaki ilişkinin başkan-yönetici ilişkisi olmadığı, örgüt ilişkisi olduğu ifade ediliyor. Aziz Yıldırım'ın Ekşioğlu ve Mosturoğlu aracılığıyla işlerini yürrüttüğü, bazen de Sedat Peker'in örgütüyle işbirliği içinde olduğu yazılıyor.

ÖZGENER-YILDIRIM ARASINDA ŞÜPHELİ KONUŞMALAR - Olgun Peker ile Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Mahmut Özgener'in yakın ilişkisinin bulunduğunun görülmesi üzerine, Özgener'in de soruşturmaya dahil edildiği, Özgener ile Yıldırım arasında şüphe çeken konuşmalar yaşandığı belirtiliyor. - Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe'nin oynayacağı müsabakalarda görev alacak hakemlerin sarı-lacivertli takım aleyhine karar vermemesi için girişimlerde bulunduğu, bazı müsabakalar için hakem ayarlaması yapmaya çalıştığı, Özgener'in de bu durumda Yıldırım'dan destek almayı beklediği, Yıldırım’ın taleplerine olumlu talepler verdiği görülmüştür.

ÖDÜL VE CEZA SİSTEMİ - Örgüt içinde ödüllendirme ve cezalandırma sistemi bulunduğu belirtiliyor. Örneğin şike yapılması durumunda lüks villa ve araba hediye ediliyor. Şampiyonluk sonrası Ali Kıratlı'nın KKTC’ye tatile gönderildiği belirtiliyor.

PARA DAĞITIMI TEK ELDEN - Şike faaliyetlerinde para tek elden dağılıtıyor. Aziz Yıldırım'ın talimatıyla Tamer Yelkovan paraları dağıtıyor. İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu’na da Tamer Yelkovan aracılığıyla para ulaştırılıyor.

ŞİFRE İNŞAAT - 12.04.2011 tarihinde İlhan Ekşioğlu’nun "100 ayarlayabildim, inşaatlar için" yazılmış. Buradaki 'inşaat' kelimesinin şike yapılan maçlarla ilgili şifre olarak kullanıldığı belirtiliyor.

"AYŞE TATİLE ÇIKSIN" - İBB-Fenerbahçe maçı için Tamer Yelkovan'a ödeme talimatı verildiği yazılıyor. "Sami bana gelir, Ayşe tatile çıksın" diyerek başka bir şifreden daha bahsediliyor.

KORKUTUCU GÜÇ İBRAHİM İŞCAN İddianamede "Aziz Yıldırım, Sedat Peker grubuyla bağlantılı olarak Bülent İbrahim İşcan aracılığıyla şike ve teşvik faaliyetleri yürütüyor ayrıca bu şahsı da korkutucu bir güç olarak yanında bulunduruyor" ifadesi yer alıyor.

ŞİKENİN KODLARI Şike parası almanın kodu: Kahve içmek Aziz Yıldırım: Şirket CEO'su ya da 'bir numara' Futbolcular: İnşaat işçisi veya mağdur

BAŞARISIZLIĞA CEZA Şike faaliyetlerinde bir kere başarısız olana bir daha görev verilmiyor.

ŞİKE YÖNTEMLERİ İddianameye göre şike yöntemleri; para ödemesi ve transfer teklifi. Teşvik kaleciler ve forvet oyuncularına yapılıyor.

BÜLENT UYGUN Sadece takımının oynadığı müsabakalarda değil, diğer takımlardaki faaliyetlerde de ismi geçiyor