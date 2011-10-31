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İspanya onu konuşuyor

İspanyol spor basını, Real Zaragoza’yı 3-1 yenen Atletico Madrid’in en iyi futbolcularından biri olarak....

İspanya onu konuşuyor

İspanyol spor basını, Real Zaragoza’yı 3-1 yenen Atletico Madrid’in en iyi futbolcularından biri olarak....

31 Ekim 2011 Pazartesi 13:34
İspanya onu konuşuyor
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İspanyol basını: Üstün yetenek Arda

İspanyol spor basını, Real Zaragoza’yı 3-1 yenen Atletico Madrid’in en iyi futbolcularından biri olarak gösterdiği Arda Turan’a övgüler yağdırmaya devam etti. İspanyol gazeteleri, Atletico’da sadece iki gol atan Adrian ve Arda’ya 3 yıldız verdi. AS gazetesi, "Tam bir üstün yetenek olduğunu gösteren detaylar bıraktı" dediği Arda’nın gerek ilk goldaki mükemmel ortası gerekse çalımları ve topuk pasıyla içindeki kabiliyeti sahaya koyduğunu ifade etti.

Arda için "Üstün yetenek" diye yazan El Mundo Deportivo gazetesi de "Atletico’nun birinci golünde Adrian’a büyük bir asist verdi ve yıldız olduğunu gösteren birkaç detay bıraktı. Gösterişli topuk pasıyla Atleticolu taraftarları koltuklarından kaldırdı" değerlendirmesini yaptı. Arda’nın Atletico Madrid’in en fazla asist yapan futbolcusu olduğuna dikkati çeken gazete, "Takımın en teknik futbolcularından biri. Atletico’da takım içindeki ağırlığı artıyor" görüşünü savundu.

El Pais ise "Atletico’yu Arda Turan tamir ediyor" başlığını atarak, "Atletico’nun zaferi, üstün yetenekli olduğunu gösteren, oyunu kuran ve Adrian’ın kafasıyla gole dönüşen son pası veren Arda tarafından ateşlendi. Atletico Madrid, özellikle Arda Turan’ın ayağı ve Adrian’ın kafalarıyla yaşıyor" yorumunda bulundu.

Bu arada, maç sonrasındaki basın toplantısında konuşan Atletico Madrid teknik direktörü Gregorio Manzano, "Kara ekim bitti. Önemli ve zor bir maçı kazandık. Büyük bir takımımız var ve büyük bir sezon geçireceğiz" dedi.

Son Güncelleme: 31.10.2011 13:34
Anahtar Kelimeler:
ArdaTuranAtleticoMadridGalatasarayIspanya
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