İsmail Kartal, Emenike'ye Patladı!

Hocasına hak veren Emenike, stilini değiştirecek yeni programa harfiyen uyacağını söyledi. İkili arasında şu diyalog geçti:



KARTAL: Sahada çok etkisizsin. Bu beni şaşırtıyor.



EMENİKE: Farkındayım hocam. Herkesten çok ben üzülüyorum.



KARTAL: Etkisiz kalmanın nedenleri var. Öncelikle hep aynı tarzda

oynuyorsun. Rakipler artık seni ezberledi.



EMENİKE: Benim tarzım bu



KARTAL: Eğer kendini geliştirmez, değiştirmezsen gittikçe sıradanlaşacaksın. Oyun tarzını değiştirecek çalışmalar yapacağız. Sadece topu ileri atıp, gücünü kullanarak oynadığın için rakipler seni çözdü. Ne yapacağını biliyorlar.



EMENIKE: Ne tarz çalışmalardan söz ediyorsunuz?



KARTAL: Bu haftadan sonra sana yeni özellikler katmak için bireysel çalışmalara başlayacağız. Eksiklerini gidermezsen sıkıntılar devam eder. Yeni bir program hazırlayacağım. Bu programa harfiyen uymanı istiyorum. Ya değişeceksin ya kaybolacaksın. Başka bir yol yok.



EMENİKE: Tamam hocam, elimden geleni yapacağım. Ben de daha iyi olmak istiyorum. Söylediğiniz programına harfiyen uyacağım.

