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İskele’den saha isyanı

İskele’den saha isyanı

09 Ağustos 2018 Perşembe 09:24
İskele’den saha isyanı

İskele’den saha isyanı

Ülkemizde yapımları hızlı bir şekilde devam eden Sentetik çim Sahalara bir yenisinin ekleneceği haberi hem sevinçle hem de sitem ile karşılandı. Spor servisimize açıklamalarda bulunan Kulüp Yetkilileri ve alt yapı hocaları, yıllardır gelen hükümetler ve son olarak UBP-DP Hükümeti tarafından Ocak 2018 tarihinde ihaleye çıkılacağı açıklanan İskele Cumhuriyet Stadı yanındaki Civisil Stadının Sentetik Çim yapılması Projesi maalesef bugünkü Hükümet tarafından hiç gündeme getirilmemiş bununla birlikte 6 Sezondur antrenman yapacak sahası bile olmayan İskele İlçesinin tek Süper Lig takımı Gençlerbirliği de göçebe gibi dolaşarak sezona hazırlanmakta. Alt Yapı çocuklarımızda herkesin uzaya çıktığı bu zamanda toprak sahalarda antrenman yapmak zorunda bırakılmışlardır. Tek Sentetik sahası olmayan ilçe olan İskele’ye de sentetik çim saha kazandırmak için Başbakanlık yanında Spor Dairesini göreve davet eder en erken bir zamanda İskele gençliğine gereken müjdeyi açıklamalarını bekliyoruz denildi.

KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü 2018 yılında yapılması öngörülen projelerle ilgili olarak basın bildirisi yayınlamış ve mevcut spor tesislerin yenilenmesi ile birlikte yeni projelerin yer aldığı planlamalar ise şu şekilde açıklamıştı.

1-Salih Miroğlu Antrenman Sahası (Sentetik çim, aydınlatma, tribün ve yürüyüş parkuru yapımı).

2-İskele Civisil Stadı (Sentetik çim, aydınlatma, tribün ve çevre düzenlemesi yapımı).

3-Esentepe Spor Salonu III. Etap yapımı.

4-Güzelyurt Üner Berkalp Stadı tribün çatısının yenilenmesi (Uzay Çatı).

5-Atilla Topaloğlu Spor Kompleksi (Tartan Atletizm pisti yapımı).

6-Gönyeli Stadı sentetik zemin değişimi (Halı, kum, granür).

7-Mağusa Canbulat Stadı sentetik zemin değişimi (Halı, kum, granür).

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