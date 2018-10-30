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Ironman’den başarı

Ironman’den başarı

30 Ekim 2018 Salı 08:34
Ironman’den başarı

Triatlon yarışının en zorlu ikinci mesafesi olan Ironman 70.3 Türkiye ayağında 70 farklı ülkeden 1700 sporcu mücadele etti. Hafta sonu Antalya Land of Legends Otel’de gerçekleşecen yarışmaya ülkemizden Ares Spor Kulübü 7 sporcu ile katıldı ve yedisi de finişe ulaştı.

Sporcular sabah başlayan yarışmada 1.9 kilometre yüzdü, 90 kilometre bisiklet sürdü ve 21.1 kilometre koşarak finişe ulaştı.

Ares Spor Kulübü’nden Ironman 70.3 Türkiye yarışmasına katılan sporcular Hüseyin Arhan, Kemal Elektrikçi, Melda Ünal, Cem Dağdelen, Ahmet Özsoy, Çağan Öztuna ve Erhan Ünal en iyi zamanlarına imza atarak finişe ulaştılar.

En iyi dereceler çıktı

Ülkemizden Ironman 70.3 Türkiye yarışmasına katılan sporcular arasında en iyi dereceyi Ares sporcuları yaptı.

Ares triatletleri Kemal Elektrikçi 4.37.09, Cem Dağdelen 4.41.35, Hüseyin Arhan 4.43.50, Çağan Öztuna 5.00.52, Ahmet Özsoy 5.43.03, Erhan Ünal 5.44.02, Melda Ünal 6.02.10 dereceler ile finişe ulaştı ve hepsi en iyi zamanlarına imza attı.

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