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26 Nisan 2017 Çarşamba 15:38

İngiltere’de Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

İngiltere'de Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı
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İngiltere’de Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı
İngiltere'de West Ham ve Newcastle kulüplerine yapılan baskında vergi dolandırıcılığı suçlamasıyla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

West Ham ve Newcastle kulüplerine vergi memurları baskın düzenledi. İngiltere Maliye Bakanlığına bağlı Gelir ve Gümrük İdaresi memurları bu sabah West Ham ve Newcastle kulüplerine baskın düzenledi. 180 memurun düzenldiği baskın sonucu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, yapılan aramalarda ekonomik ve mali kayıtlar, bilgisayarlar ve telefonlara da el konulduğu belirtildi.

Yaklaşık 5 Milyon Sterlin gelir vergisi ve sigorta dolandırıcılığı şüphesiyle düzenlenen baskın için West Ham kulübü yetkilileri ” Gelir ve Gümrük İdaresi memurları ile işbirliğine hazırız” açıklaması yaptı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre operasyonda gözaltına alınanlar arasında Newcastle United’ın idari menajeri Lee Charnley’in de olduğu belirtiliyor. Fransız yetkililerin de İngiltere’de yapılan soruşturmaya yardım ettiğini, ayrıca operasyon kapsamında Fransa’da da çeşitli yerlerde arama yapıldığı ve tutuklalamar yapıldığı belirtildi. Gelir ve Gümrük İdaresi yaptığı açıklamada operasyonların devam edeceğini söyledi.


 
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