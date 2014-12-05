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İngiltere Selçuk İnan'ı Konuşuyor!

İngiliz basını Galatasaraylı Selçuk İnan'ın Eskişehirspor'a attığı golü konuşuyor.

İngiltere Selçuk İnan'ı Konuşuyor!

İngiliz basını Galatasaraylı Selçuk İnan'ın Eskişehirspor'a attığı golü konuşuyor.

05 Aralık 2014 Cuma 15:22
İngiltere Selçuk İnan'ı Konuşuyor!
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Galatasaraylı Selçuk İnan'ın Eskişehirspor'a attığı beraberlik golü Ada basınında gündem oldu.

Selçuk İnan'ın attığı golün usta işi bir gol olduğunu vurgulayan İngilizler futbolcunun Barcelonalı Xavi'ye benzetildiğini ve lakabının 'Xelçuk' olduğunu belirtti.

İngilizler Türk yıldızın attığı bu golün ardından bir de penaltı golü attığına ve takımının maçı kazanmasında büyük bir rol aldığını aktardı. Haberlerde ayrıca Everton ve Leciester City takımlarının Selçuk İnan'ı izlediği belirtidi.

(Eurosport) 
Son Güncelleme: 05.12.2014 15:23
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