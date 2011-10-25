Geçen sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı ilk transfer olan Emenike, hayalini kurduğu Avrupa'ya açılıyor.

Karabükspor'da gösterdiği performansla sarı-lacivertli kulübe 9 milyon Euro'yatransferolan Nijeryalı futbolcu, şike soruşturmasında gözaltına alınıp, serbest bırakılmasından sonra kısa bir süre içinde 'acilnakitihtiyacı' gerekçesiyle apartopar Spartak Moskova'ya 10 milyon Euro'ya satılmıştı.

7 MAÇTA 3 GOL ATTI



Rusya'da 7 maçta 3gol atan 24 yaşındaki Emenike, İngilizler'in dikkatini çekti. Chelsea'nin ocak ayındatransfer etmek istediği Emenikeiçin Rus kulübüne tam 17 milyonEuroteklif sunduğu belirtildi. Ruslar'ın dabu teklifesıcak baktığı belirtilirken, Emenike'nin Premier Lig'in devre arasında Londra yolunu tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.