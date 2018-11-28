İlkokullarda ilk 3 hafta tamamlandı

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı İlkokullar arası futbol maçları çerçevesinde Güney Mesarya'da 3. Hafta maçları tamamlandı. Son hafta maçlarında gülen taraflar Vadili İlkokulu ve Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu oldu.
4. Hafta maçları ise 3 Aralıkta oynanacak.
1 . Hafta maç sonuçları:
Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlk. 9 - 1 Türkmenköy
Vadili İlkokulu 3 - 0 Çayönü/İncirli İlk.
2. Hafta maç sonuçları:
Paşaköy Eşref Bitlis İlk. 6 - 0 Türkmenköy İlk.
Çayönü/İncirli İlk. 0 - 4 Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlk.
3. Hafta maç sonuçları:
Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlk. 0 - 3 Vadili İlkokulu
Çayönü/İncirli İlk. 0 - 6 Paşaköy Eşref Bitlis İlk.