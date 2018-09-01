İlk hafta maçları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Futbolda ilk hafta programını açıkladı.
Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği arasında oynanacak derbi karşılaşma 20 Eylül Perşembe akşamı ligin açılış maçı olarak belirlendi.
Çetinkaya ile Baf Ülkü Yurdu arasındaki maç ise Cuma akşamı oynanacak.
İlk haftanın kağpanış maçı ise 24 Eylül Pazartesi Binatlı ile Yenicami arasında oynanacak.
K-Pet Süper Lig
20 Eylül Perşembe - 20:00
Türk Ocağı - Doğan Türk Birliği
21 Eylül Cuma 20:00
Çetinkaya - Baf Ülkü Yurdu
22 Eylül Cumartesi - 16:30
Küçük Kaymaklı - Cihangir Gençler Birliği - Gençlik Gücü
23 Eylül Pazar – 16:30
Gönyeli - Girne Halk Evi Esentepe - Lefke Merit Alsancak Yeşilova - Mağusa Türk Gücü
24 Eylül Pazartesi 20:00
Binatlı - Yenicami
K-Pet Birinci Lig
22 Eylül Cumartesi
Düzkaya - Göçmenköy Mormenekşe - Yalova Çanakkale - Akova Değirmenlik - Doğancı
23 Eylül Pazar
Yeniboğaziçi - Mesarya Hamitköy - Karşıyaka Bostancı Bağcıl - Akacan Ozanköy Maraş - Dumlupınar