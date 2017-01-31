Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

31 Ocak 2017 Salı 16:17

İlk Aday Oben

İlk Aday Oben
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
İlk Aday Oben

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin 25 Şubat 2017 tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlık için Çelen Oben aday olduğunu açıkladı.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulunda uzun yıllar görev yapan Çelen Oben, yaptığı açıklamada 2001 yılında Ertan Birinci başkanlığındaki yönetim kurulu ile dernekte yöneticilik görevine başladığını ve 13 yıl boyunca da derneğin Asbaşkanlık dahil birçok görevlerde bulunduğunu ifade etti.

“Amacımız derneğimizi daha ileri noktalara taşımak olacak”

Oben 13 yıllık KTSYD yönetim kurulu üyeliği deneyimi ile başkanlığa talip olduğunu belirterek “genç, dinamik, çalışkan ve deneyimli yönetim kurulu üyeleriyle derneği olduğu noktadan daha ileriye götürebileceğimize inanıyorum” dedi.

Başkan adayı Çelen Oben “kuracağımız ekiple bu göreve talip olurken projelerimiz ile derneğimizi daha ileriye taşımak, çıtayı daha yukarılara, çıkarmak için uğraşacağız” dedi.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
K-PET FUBOL LİGLERİ’NDE 2. DEVRENİN İLK MAÇLARI TAMAMLANDI..! K-PET FUBOL LİGLERİ’NDE 2. DEVRENİN İLK MAÇLARI...
Forest Derin Nefes Aldı Forest Derin Nefes Aldı
K-PET FUTBOL LİGLERİ’NDE 2. DEVRE BAŞLADI..! K-PET FUTBOL LİGLERİ’NDE 2. DEVRE BAŞLADI..!
Değirmenlik’te Sevinen Olmadı Değirmenlik’te Sevinen Olmadı
Kartal Zirvede Tek Başına Kartal Zirvede Tek Başına
Leymosunlular Derbisinde Kazanan Yok Leymosunlular Derbisinde Kazanan Yok
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

K-PET FUBOL LİGLERİ’NDE 2. DEVRENİN İLK...
Oynanan karşılaşmalardan sonra oluşan yeni puan durumları..

Haberi Oku