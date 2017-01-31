İlk Aday Oben



Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin 25 Şubat 2017 tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlık için Çelen Oben aday olduğunu açıkladı.Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulunda uzun yıllar görev yapan Çelen Oben, yaptığı açıklamada 2001 yılında Ertan Birinci başkanlığındaki yönetim kurulu ile dernekte yöneticilik görevine başladığını ve 13 yıl boyunca da derneğin Asbaşkanlık dahil birçok görevlerde bulunduğunu ifade etti.Oben 13 yıllık KTSYD yönetim kurulu üyeliği deneyimi ile başkanlığa talip olduğunu belirterek “genç, dinamik, çalışkan ve deneyimli yönetim kurulu üyeleriyle derneği olduğu noktadan daha ileriye götürebileceğimize inanıyorum” dedi.Başkan adayı Çelen Oben “kuracağımız ekiple bu göreve talip olurken projelerimiz ile derneğimizi daha ileriye taşımak, çıtayı daha yukarılara, çıkarmak için uğraşacağız” dedi.