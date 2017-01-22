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22 Ocak 2017 Pazar 08:30

İlhan Cavcav Hayatını Kaybetti

İlhan Cavcav Hayatını Kaybetti
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İlhan Cavcav hayatını kaybetti

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yüksek tansiyon nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve gece yarısı geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Ankara Güven Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan İlhan Cavcav hayata gözlerini yumdu.

Doktorlar, ilk aşamada, kalbinde bir rahatsızlık tespit edilmediğini, beyindeki ödemi dağıtmak için Cavcav’ı ameliyata aldıklarını söyledi. Dün dengesini kaybederek düşen, kolunu ve kafasını çarpan efsane başkan 81 yaşında hayata veda etti. 1978 yılında Gençlerbirliği Kulübü’ne başkan olan İlhan Cavcav, yaklaşık 40 yıldır Ankara ekibinin başında bulunuyordu.






 
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