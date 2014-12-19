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İlhan Cavcav Bırakıyor

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın gelecek kongrede başkanlığı bırakacağı öğrendildi

İlhan Cavcav Bırakıyor

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın gelecek kongrede başkanlığı bırakacağı öğrendildi

19 Aralık 2014 Cuma 20:15
İlhan Cavcav Bırakıyor
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İlhan Cavcav bırakıyor
Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın gelecek kongrede başkanlığı bırakacağı öğrendildi


İlhan Cavcav görevi TFF eski başkanvekili Ufuk Özerten'e bırakacak. Ufuk Özerten'in de bu gelişmelerin ardından kulis çalışmalarına başladığı ve yönetim ekibini oluşturmaya başladığı gelen bilgiler arasında. Özerten'in ekibinde Cavcav yönetiminde de bulunan bazı isimlerin yer alması bekleniyor. Gençlerbirliği kongresinin Mart ya da Mayıs ayında yapılması bekleniyor. 

Son Güncelleme: 19.12.2014 20:18
Anahtar Kelimeler:
İlhan Cavcav Bırakıyor
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