İlhan Cavcav bırakıyor

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın gelecek kongrede başkanlığı bırakacağı öğrendildi





İlhan Cavcav görevi TFF eski başkanvekili Ufuk Özerten'e bırakacak. Ufuk Özerten'in de bu gelişmelerin ardından kulis çalışmalarına başladığı ve yönetim ekibini oluşturmaya başladığı gelen bilgiler arasında. Özerten'in ekibinde Cavcav yönetiminde de bulunan bazı isimlerin yer alması bekleniyor. Gençlerbirliği kongresinin Mart ya da Mayıs ayında yapılması bekleniyor.