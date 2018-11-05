İkişer gol birer puan

K-Pet Süper Ligde Gençler Birliği ve Cihangir’in karşılaşmasında maç 2-2’lik eşitlik ile sona erdi.

Dk.17:Kornerden arka direğe gelen topu Hasan Sarıoğlu müsait pozisyonda vurdu fakat top dışarı çıktı.

Dk.28:İbrahim Köse soldan ceza sahasına girdi vuruşunda top arka direğe gitti Cenker topu çıkardı fakat kimse vuramadı.

Dk.43:Emeka’nın ara pasında Ali Öztürk sağ çaprazdan yerden vuruşunda top ağlarla bulut

Dk.61:İbrahim Köse serbest vuruş arka direğe gönderdi kaleci Türkkan’ı aşan top gol oldu.1-1

Dk.75:Ortasaha da topu alan Fırat savunma arkasına attığı topta Çağlar kontrol etti sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.1-2

Dk.88:Martins topu aldı kaleye doğru yöneldı savunmanın arasınad şutu topu ağlara gönderdi.2-2

Dk.90+4:Emeka kaleci ile karşı karşıya kaldı kaleciyide geçti vurdu fakat top dışarı çıktı.

Karşılaşmada başka olmazken taraflar sahadan 2-2’lik ayrıldı.