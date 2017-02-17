Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Şubat 2017 Cuma 09:05

İkinci Günün Heyecanı Başladı...

İkinci Günün Heyecanı Başladı...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
İkinci Günün Heyecanı Başladı...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık himayelerinde Başbakanlık Spor Dairesi’nin, Turizm Bakanlığı’nın ve diğer sponsorların katkıları ile KKTC'de bisiklet sporunun gelişimine katkı sağla-mak, aktif ve sağlıklı yaşamı özendirmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet turizmi-nin başlatılmasına öncülük etmek amacı ile KKTC Bisiklet Federasyonu tarafından organize edi-len, Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu 2. etabı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yarışa start vermesi ile başladı.

Bisiklet Turu’nun 2. Etabı bugün koşulacak ve 168.2 kilometre uzunluğunda olacak. “Mağusa Etabı” olarak isimlendirilen etap Girne Kapısı’ndan başladı.

Yarış sırasıyla Lefkoşa, Mağusa, Boğaz, Geçitkale, Esentepe, Değirmenlik, Lefkoşa güzergâhın-da devam edecek ve Girne Kapısında son bulacak.

Saat 11:00'de başlayan yarış 1. Etabın tamamlanmasının ardından saat 15:30'da ödül töreni ile Girne Kapısı'nda son bulacak.

Yarış öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gerçekleşen organizasyonun önemini değinerek, tüm sporculara başarılar diledi. Akıncı, yarışı birinci göğüslemek değil yarışmanın önemli olduğuna dikkat çekerek, sporculara seslenerek “Kuzey Kıbrıs'a hoşgeldiniz, başarılı bir yarış dilerim” dedi.

Çalan start düdüğü ile başlayan yarışın 15:30'da bitmesi bekleniyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kötünün İyisi GG Kötünün İyisi GG
Yenicami Şampiyon Yenicami Şampiyon
Galatasaray'ın Yeni Hocası Belli Oldu Galatasaray'ın Yeni Hocası Belli Oldu
KÜÇÜK KAYMAKLI SPOR KULÜBÜ Hakemlerden Rahatsız KÜÇÜK KAYMAKLI SPOR KULÜBÜ Hakemlerden Rahatsız
K.Kaymaklı Türk Spor Kulübü'ne ziyaretler K.Kaymaklı Türk Spor Kulübü'ne ziyaretler
Dünya bisikletçileri Kuzey Kıbrıs'ta Dünya bisikletçileri Kuzey Kıbrıs'ta
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Kötünün İyisi GG
Dumlupınar: 0 - Gençlik Gücü: 1

Haberi Oku