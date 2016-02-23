İkinci ayak yapıldı

Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen okçuluk Salon Ligi ikinci ayak müsabakaları hafta sonu yapıldı.
Atatürk Antrenman Salonu içerisinde gerçekleştirilen müsabakalar recurve Bayanlar, Recurve erkekler ve compound erkekler kategorilerinde gerçekleştirildi.
Yapılan ikinci ayak yarışlarında
Recurve Erkeklerde
1- 1 Kemal Ekdal - GAÜ
2- 2 Onur Aktansoy – Kıbrıs Okçuluk Kulübü
3- 3 Atlan Çelik - GAÜ
Recurve Bayanlarda
1- 1 Sıla Barbaros – MGA
2- 2 Fatma Yasemin Kutluhan – Ferdi
3- 3 Aslı Barbaros – MGA
Compound erkeklerde
1- 1 Osman Tez – GAÜ
2- 2Serkan Taydaş – Güzelyurt Av. At. Kulübü
3- 3 Berkal Volkan - GAÜ