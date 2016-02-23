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İkinci ayak yapıldı

İkinci ayak yapıldı

İkinci ayak yapıldı

İkinci ayak yapıldı

23 Şubat 2016 Salı 13:03
İkinci ayak yapıldı
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 Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen okçuluk Salon Ligi ikinci ayak müsabakaları hafta sonu yapıldı.

Atatürk Antrenman Salonu içerisinde gerçekleştirilen müsabakalar recurve Bayanlar, Recurve erkekler ve compound erkekler kategorilerinde gerçekleştirildi.

Yapılan ikinci ayak yarışlarında

 

Recurve Erkeklerde

1-  1  Kemal Ekdal - GAÜ

2-  2  Onur Aktansoy – Kıbrıs Okçuluk Kulübü

3- 3   Atlan Çelik - GAÜ

 

Recurve Bayanlarda

1-   1 Sıla Barbaros – MGA

2-  2  Fatma Yasemin Kutluhan – Ferdi

3-  3  Aslı Barbaros – MGA

 

Compound erkeklerde

1-  1  Osman Tez – GAÜ

2-    2Serkan Taydaş – Güzelyurt Av. At. Kulübü

3-  3  Berkal Volkan - GAÜ

Son Güncelleme: 23.02.2016 15:06
Anahtar Kelimeler:
OkçulukKktcGaü
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