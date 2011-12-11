Hırvatistan'da şike skandalı!

Eğer Hırvatistan Federasyon'unun şikeye karıştığı ortaya çıkarsa UEFA Tüm Hırvat takımlarını uluslararası müsabakalardan men eder. Haber Aktüel yazarı Adem Meleke'nin tespitlerine göre bu durumda Euro 2012'ye Hırvatistan yerine Türkiye çağrılabilir. Ev ve araçları aranan iki yetkili, bazı maçların sonucunun şikeyle belirlenmesi için 30 bin euro rüşvet almakla suçlanıyor. Alman polisinin, Hırvat polisine ilettiği bazı bilgiler ışığında, 2009'dan bu yana oynanan bazı şüpheli maçlarla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Hırvatistan 1. Ligi'ndeki maçlarda şike yapıldığı şüphesiyle, geçen aralık ayında 19 Hırvat ve 2 Sloven gözaltına alınmıştı.



Hakem boykotu



ARNAVUTLUK 1. Futbol Ligi'nde geçen hafta Laci ile Kastrioti arasında oynanan maçın son dakikasında deplasman takımı skoru 1-1'e getiren golü atmış, bitiş düdüğünün ardından ev sahibi ekibin yetkili ve oyuncuları hakem Jemini'ye saldırmıştı. Saldırıyı protesto eden hakemler, bu haftaki maçları boykot etme kararı alıp, karşılaşmalara çıkmadı. Jemini'ye yumruk atan 3 yetkili 2 yıl, oyunculardan Laska da 1 yıl futboldan men cezası aldı.