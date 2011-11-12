Hırvatistan'a Karşı Hiç Birşey Yapamadık

A Milli Futbol takımımız, Türk Telekom Arena Stadı'nda Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off ilk maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Milli Takımımız sahadan 3-0'lık hiç hesapta olmayan bir yenilgi alarak rövanş için de hiç umut vermedi. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off ilk maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.



Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanan karşılaşmayı Ay-yıldızlı takımımız 3-0 kaybederek rövanş için umutlarını oldukça azalttı.



Karşılaşmada Hırvatistan'ın golleri 2. dakikada Olic, 32. dakikada Mandzukic ve 52. dakikada Vedran Corluka kaydetti. Öte yandan Hakan Balta, Sabri, Emre Belözoğlu ve Arda gördükleri sarı kartlarla rövanş maçı için cezalı duruma düştü.



Türkiye ile Hırvatistan arasındaki play-off rövanş maçı ise 15 Kasım'da Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda oynanacak.



SAVUNMADA YENİ BİR İSİM



(A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, Hırvatistan ile yaptıkları 2012 Avrupa Şampiyonası play-off turu ilk maçında, savunma oyuncusu Giray Kaçar'a ilk kez görev verdi.



Savunmada özellikle stoperdeki tercihi merak edilen Hollandalı teknik adam, Giray Kaçar'a ilk 11'de şans tanıdı.



Daha önce 6 Şubat 2008'de İsveç, 26 Mart 2008'de Belarus ve 3 Mart 2010'da Honduras ile yapılan özel maçlarda yedekler arasında bulunmasına rağmen forma şansı elde edemeyen Giray, önemli Hırvatistan mücadelesinde sahaya çıktı.

Hiddink'in Almanya ve Azerbaycan maçları için belirlediği aday kadroda da bulunan Giray, iki maçta da 18 kişilik kadrolara girememişti.



HIRVATİSTAN SON DAKİKADA



Hırvatistan Milli Takımı'nda sakatlığı geçen Corluka, Türkiye maçının kadrosuna dahil edilerek 11 kişilik kadroda yer aldı.



Teknik direktör Slaven Bilic'in maç günü son durumuna bakıp karar vereceklerini söylediği savunma oyuncusu, kontrollerden sonra kadroya dahil edildi.



Daha önce Beşiktaş'ta da forma giyen Hırvat futbolcu Gordon Schildenfeld, Türkiye'ye karşı play-off ilk maçında ülkesinin milli takımında 11 kişilik kadroda yer aldı.



NE OLDUĞUNU ANLAMADAN...



Başlama vuruşunun ardından topu kendi yarı sahasına alan Hırvatistan takımı geliştirdiği hızlı atağın ardından maçın henüz ilk dakikalarında golü buldu.



2. dakikada sol kanattan kazandıkları serebst vuruşu hızlı kulann Hırvatistan takımında Corluka son çizgiye indi. Gökhan Gönül'ü geçen Corluka'nın ortası kaleci Volkan'ı ve savunmayı geçerek altıpas içinde Olic'in önüne düştü. Olic zorlanmadan topu ağlarımıza gönderdi. 0-1



Golün ardından top hakimiyetini eline alan Millilerimiz, oyunu rakip yarı sahaya tam anlamıyla yıkmasına rağmen olgun bir atak geliştiremedi.



Olic'in golüyle öne geçen Hırvatistan karşısında skoru eşitlemek için büyük çaba harcayan milliler, yaklaşık 20 dakika rakibini kendi sahasına hapsetmesine karşın, bir türlü istediği gol fırsatlarını yakalayamadı



TOPARLANAMIYORUZ



Rakip yarı sahaya oyunu yıkan ancak zaman zaman gelen Hırvatistan hızlı hücumlarını savuşturamayan Millilerimiz toparlanma evresindeyken kalesinde ikinci golü gördü.



32. dakikada ise yaşanan üst üste karambollerin ardından gelişen pozisyon ikinci kez ağlarımızla buluştu. Sağ kanattan yapılan ortaya arka direkte iyi yükselen Mandzukic, Gökhan Gönül'ün üzerinden kafayı vurarak topu ağlarımıza gönderdi. 0-2



İlk yarının kalan dakikalarında Arda ve Emre ile ceza sahasına gönderilen toplar sonuçsuz kalında ilk yarı 2-0'lık Hırvatistan üstünlüğü ile sona erdi.



BİRİ BİZİ UYANDIRSIN!!!...



İkinci yarıya Gökhan Gönül - Gökhan Töre değişikliği ile başlayan Millilerimiz ilk yarıya oranla daha istekli bir görüntü verdi. Buna rağmen rakip ceza alanında beklenen pozisyonları yakalayamayan Milliler duran top 'komik' denebilecek bir savunma hatasıyla üçüncü golü kalesinde gördü.



52. dakikada sağ kanattan serbest vuruşu kullanan Srna'nın ortasında kale sahası önünden Corluka'nın yaptığı kafa vuruşu üçüncü kez ağlarımıza gitti.



Oyunun kalan dakikalarında yüzde yüzlük olmasa da pozisyonlar bulan Millilerimiz gol bulmayı başaramadı. Oyunun bir bölümünde tribünlerden Volkan'a yapılan kötü tezahüratların ardından deneyimli kaleci kısa bir süre taraftarlarla diyaloğa girdi.



Kalan dakikalarda oyuna dahil olan Mehmet Topal ve Umut Bulut'da skorun değişmesini sağlayamayınca mücadele 3-0'lık yenilgimiz ile sona erdi.