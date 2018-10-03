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Hikmet’in sakatlığı üzdü

Hikmet’in sakatlığı üzdü

03 Ekim 2018 Çarşamba 09:29
Hikmet’in sakatlığı üzdü

Dumlupınar’da Hikmet Çelikel sezonu kapattı. Sezonun başlamasına 1 haftalık bir süre kala Çanakkale ile oynanan hazırlık karşılaşmasında rakibi ile girdiği mücadelede sakatlanan genç oyuncunun sezonu kapattığı öğrenildi.

Hazırlık karşılaşmasında rakibi ile girdiği mücadelede sakatlanan genç yıldızın MR sonuçlarında Çapraz bağlarda yırtık menüsküste ise zedelenme tespit edilmişti. MR sonuçlarının Türkiye’den bir doktora yollanmış olup ilerleyen haftalarda Hikmet’in ameliyat olması bekleniyor. Spor servisimiz olarak genç yıldıza geçmiş olsun derken en yakın zamanda yeniden yeşil sahalara dönmesini arzuluyoruz.

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