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20 Aralık 2016 Salı 08:25

“Hedeften Şaşmadık”

Gençlik Gücü’nün genç kulüp başkanı Suma Zafer Choudhry memnunluk ifade etti.

'Hedeften Şaşmadık”
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 “Hedeften Şaşmadık”

Futbolcularının son haftalarda sahada verdiği mücadeleden memnun olduğunu belirten Gençlik Gücü Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, “Hedefimiz ilk 8 ve bunu başaracağımıza inanıyorum” dedi.

K-Pet Süper Lig’in yeşil beyazlı takımı Gençlik Gücü’nün üst üste elde ettiği iki galibiyet en çok kulüp başkanı Suma Zafer Choudhry’i memnun etti.

Elde edilen puanlardan çok, futbolcularının son haftalarda sahada verdiği mücadeleden memnun olduğunu belirten Gençlik Gücü Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, “Sezon öncesi hedefimizi ilk 8 olarak belirlemiştik. Bugün bunu başaracağımıza inanıyorum” dedi.

“İkinci yarıda Hascan Kırmaz da takımda olacak” diyen Choudhry şöyle devam etti, “Bunun yanında iki sürpriz transfer de olabilir. İkinci yarıda daha zor bir lig olacağını biliyoruz. Bu nedenle ikinci yarıda daha güçlü bir Gençlik Gücü takımı oluşturacağız.”

Gençlik Gücü yönetimi olarak maddi ve manevi her türlü katkıyı kabul etmeye hazır olduklarına da dikkat çeken Başkan Suma Zafer Choudhry, “Gençlik Gücü büyük bir camiadır. Maddi katkı sağlayamayan üye ve sempatizanlarımız en azından karşılaşmalarımıza gelerek, hem takıma hem de biz yöneticilere destek olabilirler. Çocuklarını Oyna GG Futbol Akademisi’ne göndererek; kulübün restoranı Napolyon Ocak Başı’na gelerek de katkıda bulunmuş olacaklardır” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler
Suma Zafer ChoudhryGençlik Gücü
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