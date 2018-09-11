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Hedefleri Topaloğlu Kupası

Hedefleri Topaloğlu Kupası

11 Eylül 2018 Salı 21:58
Hedefleri Topaloğlu Kupası

Eski hakemlerimizden, MHK ve Hakemler Derneği başkanlığı yapmış merhum Attila Topaloğlu vefatının 18.yıl dönümünde T.Ocağı-Çetinkaya anı karşılaşması ile anılacak. Karşılaşma bu akşam (Çarşamba) Atatürk stadında saat 19.00’da başlayacak.

Ülke futboluna büyük hizmetleri geçen değerli isim merhum Attila Topaloğlu her yıl düzenlenen anı maçlarından bir tanesinde daha anılıyor. 2000 yılında hayata gözlerini yuman ve her yıl geleneksel olarak lig öncesi tek karşılaşma ile anılan merhum Attila Topaloğlu, bu yıl da Çarşamba gecesi oynanacak tek karşılaşma ile anılacak.

Merhum Attila Topaloğlu’nun oğlunun çalıştırdığı takım T.Ocağı ile Süper Ligin Efsane takımı Çetinkaya’nın karşılaşacağı karşılaşma bu akşam Atatürk stadında saat 19.00’da oynanacak. Lig öncesi son kozlarını oynayacak olan her iki takımda maça büyük önem verirken oldukça çekişmeli ve güzel bir maçın olması bekleniyor.

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