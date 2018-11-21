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Hedefimiz galibiyet

Hedefimiz galibiyet

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:29
Hedefimiz galibiyet

Gönyeli galibiyetinin yeniden lige dönüş adına son derece önemli galibiyet olduğunu belirten Çetinkaya Teknik Direktörü Hakan Sermaye, Pazar günü kendi sahalarında karşılaşacakları Gençler Birliği maçını da kayıpsız tamamlamak istediklerini söyledi.

Çetinkaya olarak özellikle Gönyeli maçında kadro anlamında bir takım yeniliğe gittiklerini bununda olumlu yönlerini gördüklerini belirten Sermaye, şu an itibariyle tek sıkıntılarının gol olduğunu söyledi. Pozisyona girme adına sıkıntının olmadığını, ancak son vuruşlardaki sıkıntıyı ortadan kaldırmak zorunda olduklarını söyleyen Sermaye, bu sorunu çözmek için ise çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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