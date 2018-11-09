Hedef galibiyet

Türkiye Tekerlekli Sandalye 1. Ligi’ne 3 haftalık galibiyet serisi ile süper bir başlangıç yapan Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı bir haftalık aradan sonra yarın Van Bedensel Engelli’ye konuk oluyor.

Temsilcimiz galibiyet serisini dörde çıkararak zirvedeki yerini korumak amacıyla yaklaşık 10 gündür çalışmalarını yüksek moralle sürdürüyor.

Van Bedensel Engelli SK – Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı arasındaki karşılaşma Van Nur Tatar Spor Salonu’nda yarın oynanıyor. Maç saat 12.00’de başlayacak