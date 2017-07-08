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08 Temmuz 2017 Cumartesi 16:33

Hazırlık Maçında Kalbi Durdu

Hazırlık Maçında Kalbi Durdu
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Hazırlık Maçında Kalbi Durdu
Ajax - Werder Bremen hazırlık maçında Ajax'ın 20 yaşındaki oyuncusu Abdelhak Nouri kalp krizi geçirdi.



Ajax - Werder Bremen hazırlık maçında Ajax'lı Abdelhak Nouri yerde kaldı. Durumu ciddi olan isme sağlık ekipleri müdahale etti. Kalbinin durduğu belirtilen 20 yaşındaki Abdelhak Nouri, yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı yapıldıktan sonra helikopterle hastaneye kaldırıldı


Ajax Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada, "Sahaya ambülans girdi ancak Abdelhak Nouri'nin durumu ciddiyetini koruyor." denildi. Üzücü hadise sonrası Ajax ile Werder Bremen arasındaki hazırlık maçı iptal edildi. Abdelhak Nouri'ye sağlık görevlilerinin müdahalesi devam ediyor.
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