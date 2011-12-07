Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Haydi Trabzon

Lille engelini geçip yeni bir destan yazarak Fransa’yı sallamak ve Avrupa’ya selam çakmak... İşte o gün geld

Haydi Trabzon

Lille engelini geçip yeni bir destan yazarak Fransa’yı sallamak ve Avrupa’ya selam çakmak... İşte o gün geld

07 Aralık 2011 Çarşamba 15:07
Haydi Trabzon
banner238

Trabzonspor için bu akşam Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Lille mücadelesi bir maçtan çok daha fazlası olacak. Avrupa’da yoluna devam etmek isteyen Fırtına, Fransa’da tüm gücüyle eserek tur için gerekli skoru arayacak. İlk kez katıldığı Devler Ligi’nde oynadığı futbolla tüm Avrupa’nın dikkatini çekmeyi başaran Trabzon, kulüp tarihinde de bir ilke imza atmak için rakibini ekarte etmenin yollarını arayacak. Şenol Güneş’in aslanları Fransa’dan alınlarının akıyla çıkarak Türkiye’nin yeni gururu olmayı başaracak.

‘BÜYÜK EMEKLER VERDİK’
Bordo-Mavili takımın başarılı çalıştırıcısı Şenol Güneş, zorlu Lille sınavı öncesinde umut dolu mesajlar verdi. Güneş “Gruba başlarken olumsuz bir tablo çiziliyordu ama şimdi avantajlıyız. Şu ana kadar Şampiyonlar Ligi’nde olumlu işler yaptık. Grubun en iyi takımıyla oynayacağız. Lille de biz de gruptan çıkmayı hak etti ancak kazanarak turlayacağız” dedi. Başarılı hoca bu duruma çok büyük emekler vererek geldiklerini söyledi ve son noktayı koyacaklarını ifade etti.

‘SABIRLI OYNAYACAĞIZ’
Lille maçındaki stratejileri hakkında da ipuçları veren Güneş “Sabırlı oynayacağız. Oyunun başında değil sonunda mutlu olmak istiyoruz. Bu yüzden asla disiplinden kopmayacağız. Tempo olarak Lille ile birbirimize benziyoruz. İki takımın da birbirine çok ters gelen yönleri var. Umarım yarın (bugün) biz onlara ters geliriz” dedi. Güneş taraftarlardan da son düdüğe kadar destek istedi.

GÜNEŞ KADROYU DEĞİŞTİRMEYECEK
Bu arada Bordo-Mavili kulüpte oyuncuların müthiş moralli oldukları ve maç saatini bekledikleri ifade edildi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in ise Lille önünde Inter karşısına çıktığı 11’i sahaya süreceği belirtildi. İtalyan ekibe özellikle ikinci yarıda kök söktüren ve sahayı dar eden Bordo-Mavili futbolcuların, bugün de aynı oyunu Fransızlar önünde sergilemesi beklenirken, tecrübeli çalıştırıcı Güneş’in oyuncularını mental açıdan da bu önemli maça hazırlıyor.

Son Güncelleme: 07.12.2011 15:07
Anahtar Kelimeler:
FutbolşampiyonlarLigiTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!
Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!
Gökhan Süresiz Kadro Dışı
Gökhan Süresiz Kadro Dışı
Son dakika... Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti
Son dakika... Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim