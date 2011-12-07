Haydi Trabzon

Trabzonspor için bu akşam Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Lille mücadelesi bir maçtan çok daha fazlası olacak. Avrupa’da yoluna devam etmek isteyen Fırtına, Fransa’da tüm gücüyle eserek tur için gerekli skoru arayacak. İlk kez katıldığı Devler Ligi’nde oynadığı futbolla tüm Avrupa’nın dikkatini çekmeyi başaran Trabzon, kulüp tarihinde de bir ilke imza atmak için rakibini ekarte etmenin yollarını arayacak. Şenol Güneş’in aslanları Fransa’dan alınlarının akıyla çıkarak Türkiye’nin yeni gururu olmayı başaracak.

‘BÜYÜK EMEKLER VERDİK’

Bordo-Mavili takımın başarılı çalıştırıcısı Şenol Güneş, zorlu Lille sınavı öncesinde umut dolu mesajlar verdi. Güneş “Gruba başlarken olumsuz bir tablo çiziliyordu ama şimdi avantajlıyız. Şu ana kadar Şampiyonlar Ligi’nde olumlu işler yaptık. Grubun en iyi takımıyla oynayacağız. Lille de biz de gruptan çıkmayı hak etti ancak kazanarak turlayacağız” dedi. Başarılı hoca bu duruma çok büyük emekler vererek geldiklerini söyledi ve son noktayı koyacaklarını ifade etti.

‘SABIRLI OYNAYACAĞIZ’

Lille maçındaki stratejileri hakkında da ipuçları veren Güneş “Sabırlı oynayacağız. Oyunun başında değil sonunda mutlu olmak istiyoruz. Bu yüzden asla disiplinden kopmayacağız. Tempo olarak Lille ile birbirimize benziyoruz. İki takımın da birbirine çok ters gelen yönleri var. Umarım yarın (bugün) biz onlara ters geliriz” dedi. Güneş taraftarlardan da son düdüğe kadar destek istedi.

GÜNEŞ KADROYU DEĞİŞTİRMEYECEK

Bu arada Bordo-Mavili kulüpte oyuncuların müthiş moralli oldukları ve maç saatini bekledikleri ifade edildi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in ise Lille önünde Inter karşısına çıktığı 11’i sahaya süreceği belirtildi. İtalyan ekibe özellikle ikinci yarıda kök söktüren ve sahayı dar eden Bordo-Mavili futbolcuların, bugün de aynı oyunu Fransızlar önünde sergilemesi beklenirken, tecrübeli çalıştırıcı Güneş’in oyuncularını mental açıdan da bu önemli maça hazırlıyor.