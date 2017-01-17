Hascan ve Hüseyin Resmen GG’de



İki genç futbolcu Hascan Kırmaz ve Hüseyin Yıldırım, dün attıkları imzalarla ikinci devrede Gençlik Gücü formasıyla top koşturtacaklarını resmileştirdilerK-Pet Süper Lig’nde ilk devreyi bir maç eksiği ile 17 puan ve 11’inci sırada tamamlayan Gençlik Gücü, ikinci yarıda daha etkili olabilme amacıyla hazırlanıyor.Gençlik Gücü, Yenicami Ağdelen Kulübü ile varılan anlaşma sonucu ailesine kattığı yıldız futbolcu Hascan Kırmaz ile birlikte; ilk yarıda Değirmenlik’te top koşturtan Görneç futbolcusu Hüseyin Yıldırım’ı da kiralık olarak ailesine katıldı.Hascan Kırmaz ve Hüseyin Yıldırım, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Lokali’ndeki imzalarını Gençlik Gücü Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ataöğün’ün nezaretinde attılar.Her iki futbolcudan da beklentilerinin olduğunu belirten Hüseyin Ataöğün, “İki genç futbolcunun da gücümüze güç katacaklarına inanıyoruz. Yeşil beyazlı camiamıza hayırlı olsun” dedi.İyi bir takıma geldiğine inandığını daha önce de söylediği hatırlatan Hascan Kırmaz, “Takım ile birlikte çıktığım antrenmanlarda, ortamın güzelliğine de şahit oldum. İkinci yarı çok daha güzel olacak” şeklinde konuştu.Futbola Gençlik Gücü’nde başladığına dikkat çeken Hüseyin Yılmaz ise, “Yeniden yuvama döndüğüm için mutluyum” dedi.