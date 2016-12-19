Gençlik Gücü, ikinci devreye hazırlıklarına erken başladı

Hascan GG Formasını Giydi

K-Pet Süper Lig’de 14’üncü hafta sonunda puanlarını 17’ye, puan durumundaki sırasını ise 9’uncu sıraya yükselten Gençlik Gücü, ikinci devreye hazırlık çalışmalarını başlattı. Yeşil beyazlı kulüp ilk olarak Hascan Kırmaz’ı renklerine kattı.

Gençlik Gücü Asbaşkanı Serdal Isladırcıoğlu’nun yoğun çalışmaları sonucunda Yenicami Ağdelen Kulübü ile varılan anlaşma sonucu yıldız futbolcu Hascan Kırmaz kiralık olarak Gençlik Gücü ailesine katıldı. Hascan yeşil beyazlı formayı ilk olarak Gençlik Gücü Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry ve Asbaşkan Serdal Isladırcıoğlu’nun huzurunda giydi.





Katkı Koyacağım

Kendisini isteyen birçok kulüp olduğunu, Gençlik Gücü’nü huzur dolu bir ortam isteği nedeniyle tercih ettiğini belirten yıldız futbolcu Hasan Kırmaz, “Halen Gençlik Gücü’nde top koşturtan dayım Uğur Sönmez’in (Paşa) da etkisi oldu. Yalova ile oynadıkları karşılaşmada futbolcu arkadaşlarımın sergiledikleri mücadele de beni etkiledi. İkinci yarıda formasını giyeceğim Gençlik Gücü’ne katkı koyacağıma inanıyorum” şeklinde konuştu.

Hascan’a Kefilim

Hascan Kırmaz’ın sülalece futbolcu olduğuna dikkat çeken ve dedesi Paşa’ya çok benzer bir futbolu olduğunu vurgulayan Gençlik Gücü Asbaşkanı Serdal Isladırcıoğlu, Hascan için “O benim küçük Sergen Yalçın’ımdır” dedi.

“Hascan’ı renklerimize katmak için çok uğraştım. Bu nedenle onun her yerde ve her zaman kefili benim. Gençlik Gücü yöneticileri olarak ona güveniyoruz” şeklinde konuştu.

2 Golü Var

1994 doğumlu olan Hascan Kırmaz 2008 yılından beri lisanslı olarak futbol oynuyor. Karşıyaka, Hamitköy, Türkiye BAL Ligi ve Yenicami Ağdelen Kulübü’nde forma giyen yıldız futbolcu, bu sezon Yenicami Ağdelen forması ile oynadığı 4 karşılaşmada 2 gol kaydetti.