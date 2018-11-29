Hasan ilk kez A takımda

Binatlı’nın 15 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Ağaç, geçtiğimiz akşam oynanan Lefke -Binatlı maçında ilk kez A takım forması giydi.
Alt yapıdan yetişen ve geçtiğimiz sezon U15 Takımının kaptanlığını yaparak Binatlı’nın şampiyon olmasında başrol oynayan 2003 doğumlu Hasan Ağaç, ilk kez A takımda forma giymenin heyecanını yaşadı. Hasan, Lefke’nin 2-1 kazandığı Binatlı maçında son 8 dakika forma giydi. Hasan Ağaç aynı zamanda Gönyeli’nin yıldız oyuncuları Sabri-Raif Selden kardeşlerin annesinin kız kardeşinin oğlu konumunda.