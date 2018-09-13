Hasan Erzurum U21’e seçildi

Türkiye Süper ligi takımlarından Erzurum Spor U21 seçmelerine katılan Hasan Evren başarılı bir performans sergileyerek takıma seçilme hakkı kazandı.

Yenicami alt yapısında yetişen Hasan geçtiğimiz sezon Yenicami U21 takımında forma giyiyordu. Önümüzdeki sezon hazırlıkları devam eden Türkiye Süper lig ekiplerinden Erzurum U21 takımı seçmelerine katılarak başarılı bir performans sergileyen genç yıldız Hasan Kuzey Kıbrıs’a gelip haber beklemeye başlamıştı. Geçtiğimiz günlere gelen olumlu haberle yeniden Türkiye’ye gidecek olan genç isim TC Kimliği çıkartıp Erzurum Spor U21 takımına katılarak futbol hayatına orada devam edecek.