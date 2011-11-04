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Hamit&Reyes Aslan’a

Real Madrid’de aradığını bulamayan Hamit Altıntop’un, Galatasaray ya da bir Alman kulübüne kiralanabileceği.

Hamit&Reyes Aslan’a

Real Madrid’de aradığını bulamayan Hamit Altıntop’un, Galatasaray ya da bir Alman kulübüne kiralanabileceği.

04 Kasım 2011 Cuma 11:04
Hamit&Reyes Aslan’a
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Real Madrid’de aradığını bulamayan Hamit Altıntop’un, Galatasaray ya da bir Alman kulübüne kiralanabileceği belirtildi. Atletico Madrid Teknik Direktörü Manzano ile arası bozuk olan Reyes’in de Cim-Bom’a gitmeye sıcak bakabileceği vurgulandı.

İspanya basınına göre Madrid’den iki futbolcuya Galatasaray yolu göründü. Real Madrid’de bulunan Hamit Altıntop ile Atletico Madrid’de forma giyen Reyes’in Cim-Bom’a gelebileceği belirtildi. Real’e transferinin ardından uzun bir sakatlık dönemi geçiren ve sağlığına yeniden kavuşan Hamit Altıntop’un, Teknik Direktör Mourinho’nun gözüne bir türlü giremediği ifade edildi.

La Liga’da dört haftadır kadroya alınan ancak yedek kulübesinden dışarı çıkamayan milli futbolcunun, geleceği konusunda kulüple görüşmeler yaptığı vurgulandı. Real Madrid ile Hamit arasındaki görüşmelerde şimdilik Kral Kupası maçları garanti edildi. Bu duruma içerleyen Hamit’in devre arasında Türkiye veya Almanya’dan bir kulübe kiralık gitmek istediği belirtildi. Hırvatistan ile oynanacak play-off maçları için Türkiye’ye gelecek olan futbolcumuzun bazı kulüplerle transfer görüşmesi yapacağı da ifade edildi.

Bu arada sezon başında Galatasaray’ın transfer listesinde birinci sırada olan ancak transferi gerçekleşmeyen Reyes’in de devre arasında Galatasaray’a gelmek istediği belirtildi. Teknik Direktör Manzano ile sorunlar yaşadığını inkâr etmeyen Reyes, geçen hafta Atletico Bilbao maçında oyundan alınınca sinirlenmiş, yedek kulübesine giderken, Manzano’ya yönelik olarak “Annesini değiştirsin...” şeklinde hakaret içeren sözleriyle kameralara yakalanmıştı.

İspanyol gazeteleri, Galatasaray’ın Reyes’te ısrar etmesi halinde bu oyuncunun gitmeye sıcak bakacağını hatırlatarak, kartların Reyes’ten sarı-kırmızılılara geçtiği savunuldu. Kadro dışı kaldı Ligdeki Zaragoza maçından sonra Atletico Madrid’in UEFA Avrupa Ligi’nde dün akşam Udinese ile oynadığı maçın kadrosuna da alınmayan Reyes, antrenman yapmak için geldiği statta doktor kontrolünden geçtikten sonra grip olduğunu belirtilerek evine dinlenmeye gönderildi.

Teknik Direktör Manzano, “Eğer bir futbolcu sportif anlamda iyi bir dönemden geçmiyorsa, takıma yardım etmek için hazır olan diğer arkadaşları var” dedi.

Son Güncelleme: 04.11.2011 11:04
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayReal MadridHamit Altıntop
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