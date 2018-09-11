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Hamitköy’den üyelik adımı

Hamitköy’den üyelik adımı

11 Eylül 2018 Salı 09:56
Hamitköy’den üyelik adımı

Hamitköy yönetimi, kulübün üyelik sistemini yenilemek ve kulüp üye sayısını artırmak için çalışma başlatırken, kombine kartlarını, kulüp üye kartı olarak da değerlendirecekEvren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy Spor Kulübü yönetimi, yeni sezona yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

Hamitköy Spor Kulübü yönetimi, kulübün üyelik sistemini yenilemek ve kulüp üye sayısını artırmak için çalışma başlatırken, 2018 - 2019 Futbol Sezonu'na kombine kartlarını, kulüp üye kartı olarak da değerlendirecek.

Hamitköy Spor Kulübü yönetimi, 2 tür kombine kartı çıkarırken, 250 TL'ye satılacak olan kombine kartı ile Hamitköy'ün, Esat Erdoğmuş Stadı'nda oynayacağı maçlara giriş bedava olacak.

VIP kombine kart ise 500TL olarak ücretlendirildi. Bu karttan alacak olan kişilere, Hamitköy Spor Kulübü üyeliğinin yanı sıra aralarında Hamitköy forması, atkısı vb. eşantiyonların da olduğu hediye paketi de verilecek.

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