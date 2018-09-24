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Hamitköy’de kazanan çıkmadı

Hamitköy’de kazanan çıkmadı

24 Eylül 2018 Pazartesi 08:45
Hamitköy’de kazanan çıkmadı

K-Pet Birinci Ligi’nde ilk hafta mücadelesinde Hamitköy ile Karşıyakaile 2-2 berabere kaldı.

17.Dk: Hamitköy atağında Gökay'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Hasan'ın sıfırdan vuruşunda top direkten geri geldi.

22.Dk: Karşıyaka atağında topsuz alanda Cevdet, Ömer'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Timur Ercan Bodi penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mehmet Gürpınar'ın vuruşunda kaleci Emre gole izin vermedi ancak dönen topu iyi takip eden Velat'ın pasında Mehmet Gürpınar bu kez topu filelere gönderdi. HAMİTKÖY 0-1 KARŞIYAKA

59.Dk: Hamitköy'de sol çaprazda kazanılan frikiği Ender ceza sahasına ortaladı. Oluşan karambolda Ömer topu ceza sahası içerisinde Agit ile buluşturdu. Agit'in vuruşunda top filelere gitti. HAMİTKÖY 1-1 KARŞIYAKA

65.Dk: Agit'in kullandığı köşe atışında arka direkte topa iyi yükselen Ömer kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. HAMİTKÖY 2-1 KARŞIYAKA

89.Dk: Karşıya'da kullanılan frikikte topa iyi yükselen Barış kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. HAMİTKÖY 2-2 KARŞIYAKA

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç 2-2 berabere bitti ve takımlar birer puana razı oldu.

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