Hamitköy liderliğini sürdürdü

K-Pet Birinci Ligi’nde lLider Hamitköy konuk ettiği Çanakkale'yi 10 kişi kalmasına rağmen 3-0 gibi net bir skorla geçerek liderliğini devam ettirdi.

26.Dk: Hamitköy’de Gökay’ın kullandığı köle atışında Gökhan kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan dışarıya gitti.

49.Dk: Hamitköy’de kazanılan frikiği kullanan Agit’in vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 1-0 Çanakkale

51.Dk: Çanakkale atağında Gökcan’ın vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.

55.Dk: Hamitköy’de Muhammet topsuz alanda Oğuzhan’a yaptığı hareket sonucunda direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Hamitköylüler, Muhammet’in kırmızı kartında yoğun itirazlarda bulundular.

70.Dk: Hamitköy atağında Toykan sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-0 Çanakkale

84.Dk: Hamitköy atağında Gökay hızla rakip yarı alan yöneldi ve rakiplerinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Hamitköy 3-0 Çanakkale

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca lider Hamitköy maçtan 3-0 galip ayrılarak ligde zirceyi kimseye kaptırmadı.