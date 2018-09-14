Hamitköy gençleri yemekte buluştu

Hamitköy yönetim kurulu, takımın alt yapısının daha sağlıklı çalışması için yönetim kurulu içerisinde alt yapı komitesi oluşturmuştu. Serkan Sakallı başkanlığındaki Hamitköy alt yapı komitesi, geçtiğiniz akşam kulüp lokalinde Hamitköy U21 ve U15 takımlarına bir kaynaşma yemeği düzenledi. Alt yapıya verdiği önemle bilinen Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, alt yapı komitesi üyeleri ve alt yapı teknik adamı Teysir Tarazi ile futbolcuların katıldığı yemek neşe içerisinde geçti. Serkan Sakallı yemekte yaptığı konuşmada, futbolculardan disiplinli bir şekilde çalışmalarını isterken, sezon boyunca ortaya çıkacak sorunları çözmek ve futbolcuların iyi yetişmeleri için uğraşacaklarını sözlerine ekledi.