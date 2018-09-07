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Hamitköy'e Türkiye'den takviye

Hamitköy'e Türkiye'den takviye

07 Eylül 2018 Cuma 11:46
Hamitköy'e Türkiye'den takviye

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy'de yeni sezon hazırlıkları sürerken, kadroda şekillenmeye başladı.

Hazırlık maçlarında takımın gol sorunu olmasından dolayı Türkiyeli futbolcu hakkını forvetten yana kullanmak isteyen Hamitköy teknik heyeti, takım için önemli bir isim olan sol kanat oyuncusu Onur Top ile yolları ayırma kararı aldı.

Gökay'dan sonra ikinci Türkiyeli futbolcu hakkını Muhammed Savaşçı'dan yana kullanma kararı alan Hamitköy teknik heyetinin isteğini yerine getirmek için harekete geçen Şensal Yapı direktörü, Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, futbolcuyu Hamitköy'e transfer olması için ikna etti. Kariyerinde Evkur Malatyaspor da olan ve şu anda BAL ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'da forma giyen tecrübeli golcü Muhammed Savaşçı'nın, Cuma günü takıma katılması bekleniyor.

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