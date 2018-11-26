Hamitköy adım adım zirveye

K-Pet Birinci Lig’de Bostancı Bağcıl kendi evinde Hamitköy’e Toykan’ın golleri ile mağlup oldu. Bostancı Bağcıl 10 puan ile 14 üncü sırada yer alırken. Hamiyköy aldığı galibiyet ile puanını 20 yapark zirveye yeniden göz dikti.

DK 3: Bostancı Bağcıl atağında Isaac kaleci Emre ile karşı karşıya kaldı ama vuruşunda top dışarı çıktı.

DK 5: Gelişen Bostancı bağcıl atağında Armstrong ceza alanı içinde yaptığı vuruş ilk önce kaleci Emre’ye sonra üst direğe çarparak dışarı çıktı.

DK 10: Hamitköy atağında Muhammet’in asistini gole çeviren Toykan hem kendisinin hem de takımının ilk golünü kaydetti. Bostancı Bağcıl 0-1 Hamithöy

DK 40: Boşatncı Bağcıl ilk yarının son dakikalarında Hamitköy kalesine yüklendiği sırada ceza alanına yapılan orta da topa muhteşem bir kafa vuran Zekai takımı adına beraberlik golünü attı.

Bostancı Bağcıl 1-1 Hamitköy

Maçın ilk devresinde başka gol olmayınca taraflar eşitlik ile soyunma odasına gitti.

DK 59: Ceza alanı içinde topla buluşan Toykan Fırtına’nın müdahalesi yetmedi düzgün bir vuruş ile takımını öne geçiren takımını ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. Bostancı Bağcıl 1-2 Hamitköy

DK 74: ceza alanına girerken Bostancı Bacıl oyuncusu kendini yerde bulunca maçın hakemi Mustafa Öztugay beyaz noktayı gösterdi topun başına gelen Justice topu kaleci Emre’nin sol tarafında ağlarla buluşturdu ve skora denge geldi. Bostancı Bağcıl 2-2 Hamitköy

DK 84: Hamitköy atağında günün başarılı ismi Toykan ceza alanına girmeden yaptığı vuruşta Bostancı Bağcıl kalecisi Ahmet topu yumrukladı ancak arkaya düşen top ağlarla buluşunca Toykan kendisinin ve takımının üçüncü golünü attı. Bostancı Bağcıl 2-3 Hamitköy

Maçın son dakikalarında Bostancı Bağcıl atakları sıklaşmış olsa da sonuç alamayınca maç Hamitköy’ün galibiyeti ile sona erdi.