Halil formunu yakaladı

Mağusa Türk Gücü’nün Gol Kralı patentli oyuncusu Halil Turan, geride kalan 3 haftada attığı 4 golle takımına hayat veriyor.

Cihangir ve Yenicami’de attığı gollerle yıldızı parlayan ve 2015-16 sezonunda Gol Krallığı tacını takan Halil Turan Süper ligde geride kalan 3 haftada attığı 4 golle takımına adeta hayat veriyor. Geçtiğimiz sezon başı Cihangir’den büyük umutlarla transfer edilen ancak sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan yıldız golcü, yeni sezona adeta fırtına gibi başladı. Ligin ilk haftasında Merit Alsancak Yeşilova’ya 2 gol atan yıldız golcü, 2.hafta Çetinkaya maçını boş geçmesine rağmen geçtiğimiz hafta T.Ocağına attığı 2 golle takımının galip gelmesini sağlayan yıldız golcü Halil Turan, attığı 4 golle takımını zirvede tutuyor ve sergilediği performansla da eski günlerine döndüğünü gösteriyor