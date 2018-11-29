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Halı sahada yarı final gecesi

Halı sahada yarı final gecesi

29 Kasım 2018 Perşembe 10:35
Halı sahada yarı final gecesi

Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda yarı final maçları bu akşam oynanacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak organize edilen Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın sponsorluğunda, KKTC Telsim’in katkılarıyla düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda buakşam Yarı final maçları oynanacak.

Gençlik Gücü halı sahasında bugece oynanacak yarı final maçlarında saat 19.00’da BRT ile Kıbrıs Gazetesi finale çıkabilmek için karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00’de ise grup lideri Yenidüzen ile Diyalog Gazetesi karşı karşıya gelecek.

Yarı Final (29 Kasım Perşembe)

BRT – Kıbrıs Gazetesi (19.00)

Yenidüzen – Diyalog (20.00)

GOL KRALLIĞI

8 Gol: Kemal Sonel (Yenidüzen)

7 Gol: Mete Asilsoy (BRT), Süleyman Rebge (Diyalog)

6 Gol: Türcan Heper (BRT), Halit Dağ (Yenidüzen), Okan Karademir (Basın-Sen)

5 Gol Ahmet Ogan (BRT), Burhan Cambaz (Basın-sen)

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